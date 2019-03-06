ITB'den Alanya'ya ilk müjde: Artış yüzde 58

2018 YILINI iyi bir çıkışla tamamlayan Türkiye turizminin yükselme trendini bu yıl da sürdürdüğünü belirten Bakan Ersoy, Almanya pazarının durumunu değerlendirdi. Almanya’dan diğer destinasyonlara dönük erken rezervasyon talebinde artış olmadığını belirten Ersoy "Buna rağmen Türkiye talebinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 58 oranında artış var. Bu çok ciddi bir artış" dedi.

'ALMANYA'DAN 5.6 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ'

Bakan Ersoy, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu tablo bize 2019 yılında Almanya’da beklentimizin üzerinde bir sayıya ulaşabileceğimizi gösteriyor. Yılsonunda yüzde 25-30’luk bir artışa ulaşabiliriz. Geçtiğimiz yıl ülkemizi 4.5 milyon Alman turist ziyaret etmişti. Bu seneyi 5.6 milyon Alman turist ağırlayarak kapatacağımızı öngörüyoruz."



'GÖBEKLİTEPE TANITIM SİLAHIMIZ'

Göbeklitepe’nin ziyarete açılmasının turizme nasıl katkı sağlayacağına dönük soruyu yanıtlayan Ersoy, şunları söyledi:

"Göbeklitepe’nin 12 bin yıllık bir geçmişi var, tarihin başlangıcı olarak adlandırılıyor. Her zaman söylediğim gibi, Türkiye olarak doğamızla, tarihimizle ve kültürümüzle rakipsiziz. Türkiye olarak ayrıştığımız noktalardan en önemlilerinden biri olan Göbeklitepe’yi bu yıl bütün dünyada çok önemli bir tanıtım silahı olarak kullanmayı planlıyoruz. Bütün tanıtım temalarımızın içine Göbeklitepe’yi yerleştirdik. Bu çalışmaların çok etkili olacağını düşünüyorum."



ALANYA'DAN KİMLER KATILIYOR?

Dev fuara Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ALTAV (Alanya Turizm Tanıtma Vakfı) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, ALTİD (Alanya Turistik İşletmeciler Derneği) Başkanı Burhan Sili ve çok sayıda Alanyalı turizmci de katılacak.

Daha önce Berlin'e gideceği açıklanan Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel ise, seçim yoğunluğu nedeniyle son anda katılımdan vazgeçti.