İtalya-Alanya örneği

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, İtalya’da sahilden 40 kilo kum çalan Fransız turist çiftin gözaltına alınıp 6 yıl hapisle yargılanmalarına ilişkin Twitter'da yaptığı değerlendirmede "Bizde kumu caretta yumurtalarıyla birlikte kepçeyle kamyona yükle götür, kimse görmez, gören de birşey yapmaz. Farkımız bu ne yazık ki!" dedi.