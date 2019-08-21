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İtalya-Alanya örneği
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, çarpıcı bir değerlendirme yaptı
GÜNCEL 21.08.2019, 01:13 Enes Subaşı
KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, İtalya’da sahilden 40 kilo kum çalan Fransız turist çiftin gözaltına alınıp 6 yıl hapisle yargılanmalarına ilişkin Twitter'da yaptığı değerlendirmede "Bizde kumu caretta yumurtalarıyla birlikte kepçeyle kamyona yükle götür, kimse görmez, gören de birşey yapmaz. Farkımız bu ne yazık ki!" dedi.
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