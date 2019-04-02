İşverenin çalışanlarına zam yapma mecburiyeti var mıdır?

İŞVERENLERİN çalışanlarına ne sürede ve ne oranda zam yapması gerektiği le ilgili bir yasal yükümlülüğü bulunup bulunmadığı sorusunun cevabı merak ediliyor. Çalışanlar uzun yıllar zam almadan çalışmaları durumunda kanunen ne yapabileceklerini öğrenmek istiyor. Zam alamayan çalışan haklı fesih yaparak tazminatını alabilir mi? İşte detaylar…

İŞVERENİN ZAM YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına ilişkin herhangi bir yasal çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücret uygulamaları konusundaki yasal düzenleme asgari ücretin altında ücretle işçi çalıştırılamayacağı ile sınırlıdır. Bunun ötesinde ücret uygulamalarına ilişkin esaslar, iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı oluşmayacaktır. Özetle işverenin çalışanlarına zam yapma mecburiyeti yoktur?