İşveren çalışanlara yemek çıkarmak zorunda mı?

GÜNLERİNİN büyük kısmını iş yerinde geçiren çalışanlar, yemek ihtiyaçlarının işveren tarafından karşılanıp karşılanmayacağını merak ederken, bu konuda İş Kanunu tarafından getirilmiş bir hüküm olup olmadığını da öğrenmek istiyor.

İŞ YERİNDE YEMEK ÇIKARMAK MECBURİ MİDİR?

İş Kanunu gereği bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan bir işçiye, asgari ücretin altında olmamak koşulu ile ücret ödenmesi zorunludur. 2019 için asgari ücret brüt 2.558,40 TL, aylık net 2.020,90 TL olarak uygulanmaktadır. Çalışanlara ücret dışında yapılacak her türlü ödeme ve sağlanacak menfaat için iş sözleşmeleri hükümleri önem taşımaktadır. Bir çalışana yol ve yemek parası ödenmesi, servis sağlanması veya işyerinde yemek verilmesi; iş sözleşmesi hükümleri ile belirlenmektedir. Dolayısıyla iş sözleşmesinden böyle bir madde yoksa işverenin çalışanlarına yemek vermesi ya da yemek parası ödeme zorunluluğu yoktur.