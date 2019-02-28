İşveren, çalışanın mesai saatlerini değiştirebilir mi?

ÇALIŞANLARIN çalışma koşullarını önce İş Kanunu daha sonra ise işe girerken yapılan iş sözleşmeleri belirler. İşveren, kanuna aykırı olmamak koşuluyla çalışanların çalışma sürelerini belirleyebilir.

ÇALIŞMA SAATLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK NASIL SONUÇLAR DOĞURUR?

İşveren mesai saatlerinde olumlu ya da olumsuz bir değişiklik yaptığında bunun işçiyi nasıl etkilediğine bakılır. Eğer değişiklik olumlu ise, örneğin çalışma saatleri azaltılmışsa işçinin bunu gerekçe göstererek iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshetmesi mümkün değildir. ancak değişiklik işçiyi olumsuz olarak etkiliyorsa bu durumda işe girerken imzalanan sözleşmeye bakılır. Eğer iş sözleşmesinde kanuna aykırı olmamak kaydıyla böyle bir madde varsa çalışan bu değişikliğe onay vermek zorundadır. ancak mesai saatleri değişikliği hem işçiyi olumsuz etkiliyor hem de sözleşmede böyle bir madde yer almıyorsa, çalışan iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshederek kıdem tazminatını da alarak işte ayrılabilir.