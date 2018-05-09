'İsveçliler Türk yemekleri yiyor'

İSVEÇ İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden, İsveç Kralı tarafından birinci dereceden kutup yıldızı kraliyet nişanına layık görülen, İsveç Antalya Fahri Konsolosu Nil Sağır'a nişan verme törenine katıldı. Akra Otel'deki törene Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Baro Başkanı Polat Balkan, İYİ Parti İl Başkanı da olan Nil Sağır'ın eşi Nizamettin Sağır ve Antalya'nın tanıdık isimleri katıldı.

DOLMA VE KÖFTE OSMANLI'DAN İSVEÇ'E GİTMİŞ

Başkonsolos Hyden, kraliyet nişanı taktığı Nil Sağır'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti. 16'ncı yüzyıldan beri İsveç hükümdarlarının Osmanlı'ya politik ve ticari anlamda ilgi duyduğunu belirten Hyden, 18'inci yüzyılın başlarında İsveç Kralı 12'nci Karl'ın ülkesine dönmeden önce 5 yıl Osmanlı topraklarında misafir olarak kaldığını söyledi. Kralın ülkesine dönerken birçok yiyecek ve içeceğin tarifini de götürdüğünü belirten Hyden, bunlara örnek olarak Türk köftesinden yapılan İsveç yemeği, dolması ve kahve kültürünü gösterdi. Hyden, “Bu yiyecekler ve içecekler olmasaydı İsveç daha sıkıcı bir ülke olabilirdi" dedi.

KÖFTE, ORTAK TARİHİN EN LEZZETLİ PARÇASI

Kraliyet nişanına layık görülen Nil Sağır da köftenin her iki ülkenin ortak tarihinin en lezzetli parçaları olduğunu söyledi. İki ülke arasında ticari ilişkilerin arttığını aktaran Sağır, AB yolunda İsveç'in Türkiye'nin destekçisi olduğunu ifade etti.