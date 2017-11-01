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İstinat duvarı bilmecesi

Kargıcak Mahallesi'ndeki evlerinin önünde bulunan istinat duvarı yıkılmak üzere olan Hollandalı iki arkadaş, ne yapacaklarını şaşırdı. Duvar yapılması istenen Alanya Belediyesi ise "Burası şahsa ait bir duvar. Bu nedenle bina sahibinin yaptırması gerek" yanıtı verdi

İstinat duvarı bilmecesi

Kargıcak Mahallesi'ndeki evlerinin önünde bulunan istinat duvarı yıkılmak üzere olan Hollandalı iki arkadaş, ne yapacaklarını şaşırdı. Duvar yapılması istenen Alanya Belediyesi ise "Burası şahsa ait bir duvar. Bu nedenle bina sahibinin yaptırması gerek" yanıtı verdi

01 Kasım 2017 Çarşamba 14:18
İstinat duvarı bilmecesi
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2004 yılında Alanya’nın Kargıcak Mahallesi'nde  yaptırdıkları ev yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Hollandalı iki arkadaş, Alanya Belediyesi'nden yardım istediler. Kargıcak'ta ikamet ettikleri evi adeta sanat müzesi haline getiren Hans Ter Heege ve Bastan Thomas, evlerinin istinat duvarının yıkılmak üzere olduğunu söylediler. Evlerinin önündeki yol üzerinde bulunan boş arazinin daha önce yapılan hafriyat nedeniyle yola ve evlerine zarar vereceğini düşünen iki arkadaş, evlerine ve yola zarar gelmemesi için Alanya Belediyesi'ne iki defa dilekçe verdiklerini belirttiler. Dilekçelerine olumlu bir yanıt alamadıklarını söyleyen Hegee ve Thomas, Alanya Belediyesi'ne başvurarak duvarın yapılmasını talep ettiler. Konuyu inceleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise duvarın şahsa ait bir yapı olduğunu belirleyerek, "Söz konusu yolun asfalt kaplaması yapıldı. Ancak duvar istenen yer, şahsa ait parsel sınır duvarıdır. Bu nedenle duvarı parsel sahibinin kendisinin yaptırması gerekmektedir" yanıtı verdi.

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Son Güncelleme: 01.11.2017 16:28
Anahtar Kelimeler:
AlanyaKargıcak MahallesiHans  Ter HeegeBastan  Thomas
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