İstinat duvarı bilmecesi

2004 yılında Alanya’nın Kargıcak Mahallesi'nde yaptırdıkları ev yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Hollandalı iki arkadaş, Alanya Belediyesi'nden yardım istediler. Kargıcak'ta ikamet ettikleri evi adeta sanat müzesi haline getiren Hans Ter Heege ve Bastan Thomas, evlerinin istinat duvarının yıkılmak üzere olduğunu söylediler. Evlerinin önündeki yol üzerinde bulunan boş arazinin daha önce yapılan hafriyat nedeniyle yola ve evlerine zarar vereceğini düşünen iki arkadaş, evlerine ve yola zarar gelmemesi için Alanya Belediyesi'ne iki defa dilekçe verdiklerini belirttiler. Dilekçelerine olumlu bir yanıt alamadıklarını söyleyen Hegee ve Thomas, Alanya Belediyesi'ne başvurarak duvarın yapılmasını talep ettiler. Konuyu inceleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise duvarın şahsa ait bir yapı olduğunu belirleyerek, "Söz konusu yolun asfalt kaplaması yapıldı. Ancak duvar istenen yer, şahsa ait parsel sınır duvarıdır. Bu nedenle duvarı parsel sahibinin kendisinin yaptırması gerekmektedir" yanıtı verdi.