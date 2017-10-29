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İstifa sonrası ilk tweet! "Alemin bilgisine" deyip bu notu düştü

İstifasının ardından ilk tweetini atan Melih Gökçek, "28 Ekim tarihiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını bıraktım. Twit aleminin bilgisine." yazdı

İstifa sonrası ilk tweet! "Alemin bilgisine" deyip bu notu düştü

İstifasının ardından ilk tweetini atan Melih Gökçek, "28 Ekim tarihiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını bıraktım. Twit aleminin bilgisine." yazdı

29 Ekim 2017 Pazar 15:29
İstifa sonrası ilk tweet! "Alemin bilgisine" deyip bu notu düştü
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ANKARA'DAKİ 23.5 yıllık belediye başkanlığı görevinden dün istifa ederek ayrılan Melih Gökçek, bugün Twitter'dan açıklama yaptı.

"28 EKİM'DE BIRAKTIM, TWEET ALEMİNİN BİLGİSİNE"

Gökçek, "İşte istifa konuşmam" tweet'iyle istifa açıklamasının videosunu paylaşan Gökçek, ikinci paylaşımında ise ise "28 Ekim 2017 tarihiyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bıraktım. Twit aleminin bilgisine" yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekTWİTTWEETER
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