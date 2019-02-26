İstifa eden sözleşmeli personel yeniden atanabilir mi?

OKURLARDAN gelen soruları yanıtlayan Sabah gazetesinden Faruk Erdem İstifa eden sözleşmeli personel’in yeniden atanmasının mümkün olup olmadığına dair gelen soruyu yanıtladı. İşte o soru ve cevabı…

Okurdan gelen soru: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken istifa ettim .Yeniden atanmak istiyorum.Bu mümkün mü?

MEVZUAT:

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinde; "Sözleşmeli personel yönetim kurulu kararı ile işe alınır. Yönetim kurulları bu yetkilerini, sınırlarını göstermek suretiyle devredebilirler. Sözleşmeli personel ile akdedilecek sözleşmeler Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle tespit edilecek tip sözleşme çerçevesinde ve takvim yılı itibariyle yıllık olarak düzenlenir.

İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bunların müteakip sözleşmeleri ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sözleşmeleri bir kereye mahsus olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır.

Sözleşmeli personelin, sözleşme süresi içinde görev yeri veya ünvanının değişmesi halinde sözleşme yeniden düzenlenir" hükmü bulunmaktadır.

Bununla birlikte; I seri nolu KİT Personel Rejimi Genel tebliğinde," Sözleşmeli personelin naklen atanması söz konusu olmadığından bir sözleşmeli personelin diğer bir teşebbüs veya bağlı ortaklıkta görev alması açıktan işe alma niteliğindedir."hükmü yer almaktadır.

SONUÇ:

Bu itibarla; kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışmakta iken istifa ederek görevinden ayrılan sözleşmeli personelin 6 aylık deneme süresini tamamlamış olması kaydıyla sınava tabi olmaksızın ilgili mevzuatına uyulmak suretiyle açıktan atanmasının yönetim kurulunun takdirinde bulunmakta.