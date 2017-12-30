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İsteyene 7 ay sonraya gün veriliyor, yabancılara satışı yok

Bursa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Harası'nda yetiştirilen ve fiyatları fiyatları 2 bin liraya kadar çıkan Kangal ve Akbaş köpeklerin yabancılara satışı yapılmıyor

İsteyene 7 ay sonraya gün veriliyor, yabancılara satışı yok

Bursa'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Harası'nda yetiştirilen ve fiyatları fiyatları 2 bin liraya kadar çıkan Kangal ve Akbaş köpeklerin yabancılara satışı yapılmıyor

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:06
İsteyene 7 ay sonraya gün veriliyor, yabancılara satışı yok
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BURSA'NIN Karacabey ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Harası'nda yetiştirilen safkan Kangal ve Akbaş türü yavru köpekleri almak isteyenlere 7 ay sonraya gün veriliyor. Fiyatları 2 bin liraya kadar çıkan köpeklerin yabancılara satışı yasak.

AMAÇLARI GEN KAYNAKLARINI KORUMAK

TİGEM'in Karacabey ilçesindeki en büyük harasında yer alan Köpekçilik Birimi'nde 1996 yılından bu yana 'Kangal' ve 'Akbaş' türü köpeklerin üretim ve satışı yapılıyor. Birimlerinde, 65 Kangal ve 57 Akbaş köpeğe ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Köpekçilik Tesis Şefi ve Hayvan Besleme Teknikeri Seydi Vakkas Karaoğlan, amaçlarının Türkiye adına önemli olan bu köpek ırkının gen kaynaklarının korunması olduğunu söyledi.

ÜRETTİKLERİ TÜM KÖPEKLERİN SECERİSİ BULUNUYOR

Tesisin 1992 yılındaki kurulum aşamasından sonra 1996 yılında Kangal ve Akbaş türü köpek üretmeye karar verdiklerini ifade eden Seydi Vakkas Karaoğlan, şöyle dedi: "Bu zamana kadar üretip yetiştirdiğimiz tüm köpeklerin seceresinin bulunduğu tesisimizde şu anda 40 baş açık sistem, 133 baş kapalı sistem olmak üzere toplamda 173 başlık bulunuyor. Burada 65 Kangal ve 57 Akbaş türü köpek barındırıyoruz. Köpeklerin buradaki yetiştirilmesine özel önem veriyoruz. Çalışanlarımız beslenmelerinden bakımına, temizlikten eğitimine kadar her ihtiyaçlarını zamanında karşılıyorlar."

"6-7 AY SONRASINA GÜN VERİYORUZ"

Özel olarak üretip yetiştirdikleri köpeklere olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Köpekçilik Tesis Şefi ve Hayvan Besleme Teknikeri Seydi Vakkas Karaoğlan, kangal köpeklerine çok daha fazla talep olduğunu belirtti. "Kangal almak için 138 kişi, Akbaş almak için de 88 kişi sırada bekliyor" diyen Karağlan, "Köpek almak isteyen vatandaşlar ya tesisimizde gelip sıraya yazılıyorlar ya da yazışma ve telefon ile başvuruda bulunuyorlar. Kendilerine 6-7 ay sonrasına gün veriyoruz" diye konuştu.

"YABANCIYA SATIŞ YOK"

Farklı ülkelerden yabancıların da köpek almak için kendilerine başvuruda bulunduğunu belirten Seydi Vakkas Karaoğlan, "Yabancılara köpek satışı yapmıyoruz. Yalnız, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlara üst kurulumuzda alınan karar kapsamında yaşadıkları hastalıklar, doğum ve ölüm haberlerini bize bildirmek koşulu ile bir çift köpek verebiliyoruz" diye konuştu.

FİYATLAR SABİT

Ürettikleri köpeklerin fiyatlarının yaşlarına göre değiştiğini belirten Seydi Vakkas Karaoğlan, "Kangal ve Akbaş köpeklerin fiyatları aynı. 0-6 ay arası köpekleri bin 500 liraya, 6-12 aylık köpekleri 1750 liraya, 1 yaşından büyük köpekleri ise, 2 bin liraya satıyoruz. Fiyatlarımıza KDV dahil. 2017 yılında 170'e yakın köpek yetiştirdik. Yeni yılda bu sayıyı 300'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

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KaraoğlanTarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKaracabeyBursaGüncel
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