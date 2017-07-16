İstenmeyen aramada beşinciyiz

İSTENMEYEN aramaların önüne geçmek için düzenlemeler yapıldı, cezalar kesildi, ama şirketler cep telefonlarımızdan istemesek de rahatsız etmeye devam ediyor. Türkiye ise kullanıcı başına yapılan istenmeyen (spam) aramalarda dünyada beşinci sırada olmasıyla dikkat çekiyor. Reklam ve pazarlama amaçlı kısa mesaj veya aramalar, bir cep telefonu kullanıcısının en büyük sorunu. Türkiye, istenmeyen aramaların en çok yapıldığı ülkelerin listesinde üst sıralarda yer alıyor. Aramalar üzerine akıllı telefon uygulaması geliştiren Truecaller’ın hazırladığı rapora göre, tüm dünyada yılın ilk 5 ayında 5.5 milyar istenmeyen arama gerçekleşti.

İLK SIRADA HİNDİSTAN VAR

En çok istenmeyen aramaların yapıldığı ülkelerin başındaysa aylık ortalama 22.6 çağrı ile Hindistan geliyor. İkinci sırada ise ABD ve Brezilya’da 20.7 seviyesinde bulunuyor. Şili 17.4 çağrıyla üçüncü, Güney Afrika ise 15 isteyemeyen arama ile dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye ise listenin beşinci sırasında. Rapora göre Türkiye’deki cep telefonu kullanıcılarına aylık ortalama Türkiye’de 12.2 kez istenmeyen çağrı yapılıyor.

EN ÇOK BANKALAR ARIYOR

Aynı dönemde Türkiye’de gerçekleşen istenmeyen aramalarda ilk sırayı yüzde 49’la banka, kredi ve kredi kartı gibi konuları kapsayan finansal hizmetlere yönelik aramalar aldı. Telekom şirketlerinden gelen kampanya, tanıtım aramaları yüzde 31’le ikinci sırada yer alırken, tele-pazarlama aramaları yüzde 12’lik bir orana sahip. Kötü niyetli aramaların yanı sıra dolandırıcılığa, pazar araştırmasına ve sigorta ürünleri satmaya yönelik aramaların toplam oranı ise yüzde 8’de kaldı. ABD’de rahatsızlık vermeye yönelik kötü niyetli aramaların yanı sıra dolandırıcılık amaçlı aramalar ilk iki sırada yer alırken, İngiltere’de tele-pazarlama ve sigorta aramaları, İtalya’da tele-pazarlama ve telekom aramaları öne çıktı.

KURTULMAK İÇİN 3 YOL VAR

Mobil iletişim operatörleri İlk çözümlerin başında mobil iletişim operatörlerinden yapacağını ayarlar bulunuyor. Şirketlerin tanıtım mesajları veya pazarlamayla ilgili olan kısa mesajlarını, kullandığınız mobil iletişim operatörlerinin hesap ayarlarından kapatabilmeniz mümkün. İstenmeyen kısa mesaj ve aramalar belli bir numarada geliyorsa, bunun için operatörlerin sunduğu ekstra paketler var. Aylık ortama 1-2 TL ücretle, kısa mesaj ve aramaların yapıldığı numarayı engelleyerek, sizi rahatsız etmesinin önüne geçebilirsiniz.

ANDROIDDE NASIL YAPILACAK?

İşletim sistemleri Android: Akıllı telefonları işletim sistemlerinde istenmeyen kısa mesaj ve çağrıları engelleme çözümleri bulunuyor. Android işletim sistemli akıllı telefonlarda ‘Çağrı Geçmişi’ bölümünden Son Aramalar ekranını açın. İstemediğiniz numaranın üzerine dokunarak ‘Çağrı Ayrıntıları’ bölümüne geçin. Açılan sayfada direkt olarak ‘Numara Engelle’ bölümüne tıklamanız halinde artık bu numara size ulaşamayacaktır. Sizi aramamış birini engellemek istiyorsanız, ‘Kişiler’ bölümünde Telefon kısmını açın. Daha sonra sağ üstteki bölümden ‘Ayarlar’a dokunarak açılan bölümden ‘Çağrı Engelleme’ kısmına gelerek istemediğiniz kişiyi ya da numarayı ekleyebilirsiniz. iOS: ‘Son Aramalar’ bölümünden engellemek istediğiniz numaranın yanındaki bilgi (i) işaretine dokunarak detaylar ekranına gidin. Bu bölümün en altında bulunan ‘Bu Arayanı Engelle’ kısmından basarak numara engelleme işini tamamlayın. Ayrıca sizi daha aramamış birini engellemek istiyorsanız ‘Ayarlar’ bölümüne giderek, ‘Telefon’ kısmından ‘Engellenenler’ basın. ‘Yeni Ekle’ye dokunarak aramasını istemediğiniz numarayı engelleyebilirsiniz.

ÇAĞRININ GELDİĞİ ŞİRKETİ BİLDİRİYOR

Akıllı telefonların olmazsa olması olan uygulamalar da kısa mesaj veya numara engelleme özelliklerini kullanıcılara sunuyor. Şu anda istenmeyen aramaları engellemeye yönelik iki popüler uygulama bulunuyor. Bunlardan biri Truecaller. Diğeri ise Turkcell’in geliştirdiği ‘UpCall’. Kullanıcıların akıllı telefonlarındaki arama kayıtları üzerinden çalışan bu uygulamalarda, istenmeyen (spam) çağrılar tek dokunuşla engellenebiliyor. Gelen aramalarda bilinmeyen numaraları tespit eden söz konusu uygulamalar, kullanıcılara aramaları yanıtlamadan önce çağrının geldiği şirketi de bildiriyor. Ayrıca bu uygulamalar, aynı zamanda bir rehber gibi çalışarak, isimden veya numaradan aradığınızı bulmanıza yardımcı oluyor.