İsteğe bağlı sigortada ne kadar prim ödenir?

YASAYA göre isteğe bağlı sigortalılık “Kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.” Buna göre bir kişi herhangi bir işte çalışmadığı halde sigortalı olabilir ve aynı sigortalılar gibi sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir. İsteğe bağlı sigortalılık özellikle emeklilik konusunda çok başvurulan bir yöntemdir. Peki isteğe bağlı sigortalı olanlar ne kadar prim öder?

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR NE KADAR PRİM ÖDER?

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir.

İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli süre prim ödememe halinde sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılarak, ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme imkanı olmayacak, 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep veya ölüm dışında isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır.

Ek 5 tarım sigortası için aylık 583,48 TL

İsteğe bağlı BAĞ-KUR (4B) için aylık 649,44 TL

Ev hanımları için aylık 541,20 TL

Minimum prim ödemesi yapılmaktadır.