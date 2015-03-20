İşte, YGS'de sıfır çekenlerin net sayısı

ÖSYM, üniversiteye geçişin ilk basamağı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) sonuçlarını 4 günde açıklayarak geçen yıl 6 gün olan kendi rekorunu kırdı.

Başvuran 2 milyon 46 bin 715 adaydan 59 bin 229’u sınava girmekten vazgeçti. Haziranda yapılacak olan LYS’lere girme hakkını kazanan aday sayısı 1 milyon 369 bin 147 oldu. ÖSYM geçen yıl başlattığı “saklı sonuç açıklamasını” bu yıl da sürdürdü. Soruların yalnızca yüzde 20’sini kamuoyuyla paylaşanÖSYM, şampiyonlar gibi sıfırcı sayısı, başarılı ve başarısız illerle okulların sınav başarılarını da açıklamadı.

SIFIRCILAR 43 BİNİ BULDU

Sınava giren 1 milyon 987 bin 484 adayın, 1 milyon 944 bin 933’ünün puanı hesaplandı. Herhangi bir puan türünde 140 ve üzeri puan alan aday sayısı 1 milyon 779 bin 850’yken, 180 ve üzeri puan alan aday sayısı 1 milyon 369 bin 147 oldu. Yaptığımız hesaplamalara göre bu sınavda 0 alanların sayısı 42 bin 551 oldu. 207 bin 634 aday YGS’nin 140 puan barajını aşamazken, 618 bin 337 adaysa 180 puan barajını bulamadıkları için LYS’ye girme hakkını kaybetti.

ORTALAMALAR DÜŞTÜ

Testlerdeki başarı ortalamalarıysa geçen yıla göre fen bilimleri dışında düştü. Türkçe testinin ortalaması geçen yıl 18.7 iken, bu yıl 15.8 oldu. Sosyal bilimlerde geçen yıl 11.2 olan ortalama 10.7’ye düştü. Temel matematikte ortalama geçen yıla göre 6.1’den 5.2’ye indi. Fen bilimleri testindeyse 3.9 oldu. Geçen yıl bu 3.5’ti. Bu yıl öğrencilerin Türkçe’de puanlarının düşmesinin en büyük nedeni 120 kelimeyi aşan paragraf soruları oldu. Matematikte çok işlemli sorular hata yaptırdı.

KIZLAR YİNE BAŞARILI

Kızlar erkeklerden daha başarılı oldu. 140 puanı aşan kız adayların oranı yüzde 92.8, 180 puanı aşanların ise 72.26 iken bu oran sırasıyla erkeklerde 87.4 ve 66.1 oldu.