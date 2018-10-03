İşte yeni dönem Türk vatandaşlığı kuralları

TÜRK vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle ilgili Yeni Alanya’ya konuşan Yabancı Yatırımcılar Hukuk Danışmanı Avukat Fatih Barcın, yeniden düzenlenen Türk vatandaşı olma şartlarını şu şekilde açıkladı; “En az 500 bin Amerikan Dolar’ı tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığı'nca tespit edilen, en az 250 bin Amerikan Dolar’ı tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tespit edilen, en az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca tespit edilen, en az 500 bin Amerikan Dolar’ı tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca tespit edilen, en az 500 bin Amerikan Dolar’ı tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığı’nca tespit edilen, en az 500 bin Amerikan Dolar’ı tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı aldığı ve üç yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulu’nca tespit edilenler Türk vatandaşı olabilecekler.”