İşte Vestel'in yerli otomobil tasarımı

YERLİ otomobil projesi kapsamında bir araya gelen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun 5 üyesinden biri olan Zorlu Grubu’nun elektrikli otomobil tasarımı ortaya çıktı. Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na 7 Eylül yapılan tescil başvurusunun 9 Ekim tarihli Türk Patent ve Marka Kurumu Tasarımlar Bülteni’nde yer almasıyla ortaya çıkan görseller, ‘VEO’ adlı otomobilin Burak Emre Altınordu, Kazım Doku ve Mehmet Kaya imzalı tasarımını gözler önüne seriyor.

Zorlu Holding’in Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'de, Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu ve Turkcell gibi %19’luk payı bulunuyor. Gürcan Karakaş’ın CEO olduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ilk otomobil prototipini 2019 yılının sonlarında ortaya çıkarması bekleniyor. Şirkette Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de %5’lik payı bulunuyor. Akıllı telefon pazarında Venus ile ülkemizi temsil eden Vestel’in otomobil sektöründe göstereceği varlık oldukça merak ediliyor.