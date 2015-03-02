İşte Türkiye'nin en zengin insanı

MEKSİKALI işadamı Carlos Slim Helu, 77,1 dolarlık servetiyle ikinci, Amerikalı yatırımcı Warren Buffet da 72,7 milyar dolarlık varlığıyla üçüncü sırada yer aldı. Zenginler listesinde Murat Ülker 369'uncu (4,4 milyar dolar), Hüsnü Özyeğin 690'ıncı (2,7 milyar dolar) Semahat Sevim Arsel 714'üncü (2,6 milyar dolar) oldu.

Meksikalı işadamı Carlos Slim Helu, 77,1 dolarlık servetiyle ikinci, Amerikalı yatırımcı Warren Buffet da 72,7 milyar dolarlık varlığıyla üçüncü sırada yer aldı. Zenginler listesinde Murat Ülker 369'uncu (4,4 milyar dolar), Hüsnü Özyeğin 690'ıncı (2,7 milyar dolar) Semahat Sevim Arsel 714'üncü (2,6 milyar dolar) oldu.