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12 Mart Günlük Burç Yorumu

İşte Türkiye'nin en zengin insanı

Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesinde yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 79,2 milyar dolarlık servetiyle yine birinci sırada yer alırken, bu yıl Türkiye'den listeye 32 kişi girdi. Murat Ülker 2015'te 4.4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini oldu

İşte Türkiye'nin en zengin insanı

Forbes dergisinin dünyanın en zenginleri listesinde yazılım devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 79,2 milyar dolarlık servetiyle yine birinci sırada yer alırken, bu yıl Türkiye'den listeye 32 kişi girdi. Murat Ülker 2015'te 4.4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengini oldu

02 Mart 2015 Pazartesi 18:13
İşte Türkiye'nin en zengin insanı
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MEKSİKALI işadamı Carlos Slim Helu, 77,1 dolarlık servetiyle ikinci, Amerikalı yatırımcı Warren Buffet da 72,7 milyar dolarlık varlığıyla üçüncü sırada yer aldı. Zenginler listesinde Murat Ülker 369'uncu (4,4 milyar dolar), Hüsnü Özyeğin 690'ıncı (2,7 milyar dolar) Semahat Sevim Arsel 714'üncü (2,6 milyar dolar) oldu.
Meksikalı işadamı Carlos Slim Helu, 77,1 dolarlık servetiyle ikinci, Amerikalı yatırımcı Warren Buffet da 72,7 milyar dolarlık varlığıyla üçüncü sırada yer aldı. Zenginler listesinde Murat Ülker 369'uncu (4,4 milyar dolar), Hüsnü Özyeğin 690'ıncı (2,7 milyar dolar) Semahat Sevim Arsel 714'üncü (2,6 milyar dolar) oldu.
Listede, Mustafa Rahmi Koç (2,5 milyar dolar), Ferit Faik Şahenk (2,5 milyar dolar), Şarık Tara, (2,4 milyar dolar), Erman Ilıcak (2,2 milyar dolar) Suna Kıraç (2,2 milyar dolar), Filiz Şahenk (2,2 milyar dolar) ve Ali İbrahim Ağaoğlu da (1,8 milyar dolar) yer aldı.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 17:16
Anahtar Kelimeler:
Forbes DergisiEn Zengin InsanıBill GatesTürkiye
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