İşte Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin açılacağı tarih

MURATPAŞA Belediyesi, operadan tiyatroya, sahne ve gösteri sanatlarını Antalyalılarla buluşturacak Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin yapımını tamamladı. Ekim ayının ilk haftasında akustik ölçümleri gerçekleştirilen Türkan Şoray Kültür Merkezi, 26 Ekim Cuma saat 16.00’da hizmete açılacak. Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray’ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılışta 15’inci Antalya Film Festivali’nde ‘En iyi 2. Film’, ‘En iyi yönetmen’, ‘En iyi görüntü yönetmeni’ ödüllerine uzanan ve Şoray’ın başrollerini Kadir İnanır, Ahmet Mekin’le paylaştığı ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ın gösterimi gerçekleştirilecek. Açılışta ayrıca, film gösterimi sonrasında Antalya Devlet Opera ve Balesi , ‘Türküyem’ eserini sahneleyecek.

9 bin 637 metrekare inşaat alanı

Yeşilbahçe Mahallesi’nde 1450 Sokak ve Çınarlı Caddesi arasında bulunan Türkan Şoray Kültür Merkezi 9 bin 637 metrekare inşaat alanına sahip. Projesi Antalya Mimarlar Odası’yla düzenlenen yarışmayla elde edilen Kültür Merkezi, bulunduğu bölgeyi yapı bloğuyla boğmayan, 3’te 2’si yeraltında olan yapı kütlesi olarak çevreyi bloke etmeyen, konutları gölgelemeyen mimarisi ve ön tarafındaki rekreasyon alanıyla dikkat çekiyor.

Altın Portakal alan ilk kadın sanatçı

Antalya Film Festivali’nin ilk kez düzenlendiği 1964 yılında, ‘Acı Hayat’ filmiyle festivalin ilk ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanan sanatçı olması nedeniyle Türkan Şoray adı verilen merkezde, asansörlü orkestra çukuru olan 677 adet koltuk kapasiteli çok amaçlı salon, 5 atölye, etkinlik amfisi, restoran ve sanat sokağı bulunuyor. Büyük bölümü yeraltında olan merkezde ayrıca otopark, enstrüman ve sahne depoları, orkestra, prova, aksesuar, yönetim odaları, kulis, atölye, fuaye-sergi salonu, sanat sokağı ve sosyal etkinlik terası da yer alıyor.

Başkan Uysal’dan davet

Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin, estetiğin, inceliğin, kültür ve sanatın merkezi olmasının dışında, Antalyalıları buluşturan bir mekan olacağını vurgulayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Gerek tercih ettiğimiz mimari tarz, gerekse de yapının önünde yer alan rekreasyon alanıyla Kültür Merkezi, bir sahne ve gösteri sanatları merkezi olmanın ötesinde kamusal buluşma mekanına dönüşmesi ayrıca önemliydi. Kültür merkezimizi, gece-gündüz, yaz-kış gibi her zaman diliminde komşularımızın faydalanmasını sağlamak üzere planladık. Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray’ın da katılacağı törenle, 26 Ekim Cuma günü hizmete açacağız. Açılış törenimize bütün komşularımızı bekliyoruz” dedi.