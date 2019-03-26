İşte Türel'in 24 sözü

MENDERES Türel, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programına konuk oldu. Türel programdaki konuşmasında, son 15-20 günde Antalya'nın kronikleşen mülkiyet sorunlarına yönelik çok ciddi sonuçlar aldıklarını söyledi. Kırcami'nin senelerdir imar sorunu çözülemeyen bir bölge olduğunu hatırlatan Türel, "Son 15 günde 53 bin 700 vatandaşımıza tapusunu dağıttık. Çalkaya'da 30 senedir çözülemeyen bir sorun vardı. Bunlar senelerdir çalıştığımız konular ancak son 15 günü anlatıyorum. 34 bin 787 vatandaşımıza tapusunu verdik. Şunu sormak istiyorum, bir mahalleye özgün bir kanun çıkartabilecek düzeyde çözüm bulabilen bir şanslı dönemi yaşıyoruz. Antalya'da yeniden bir duraksama dönemi, Antalya'ya bir 5 sene daha zaman kaybı değil, çok daha fazlasını kaybettirir" dedi. Antalya'nın ağırladığı 13 milyon turist sayısı itibarıyla New York ile birlikte dünya üçüncüsü olduğunu aktaran Başkan Türel, "Önümüzde Londra ve Paris kaldı. 16 milyon turist hedefliyoruz. 2023 hedefimiz Antalya'da 25 milyon turist. Antalya dünya şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerliyor. Ben seçildiğimde Büyükşehir Belediyesine ait 2 arıtma tesisimiz vardı. Bugün 32 arıtma tesisimiz var. Gözümüz gibi korumamız gereken denizi eğer kirletseydik bu kadar turist gelir miydi? Biz şimdi Belek'te yaptığımız yatırımla, 2040 yılına kadar Belek'in arıtma problemini çözüyoruz" diye konuştu.

'ANTALYA'YA GELENLERİN HEPSİ MEMNUN DÖNÜYOR'

359 proje açıkladıklarını belirten Türel, “359 proje içerisinde 70 bin kardeşimiz iş, aş, ekmek sahibi olacak. Bu turist geliyor ama öyle kendiliğinden gelmiyor, onlara hayal satıyorsunuz. Mutlu olma hayaliyle geliyor. Bütün tur operatörlerinin, özellikle yabancı tur operatörlerinin memnuniyet anketlerinde Antalya yüzde 95'in üzerinden memnuniyet ile belki dünya birincisi" ifadelerini kullandı.

'TARIM ANTALYA'NIN İKİNCİ ÖNEMLİ SEKTÖRÜ'

Tarım marketler kurduklarını belirten Menderes Türel, "Gübrede, solarizasyon naylonunda ve sera ipliğinde yüzde 20 daha düşük piyasa şartlarına göre satış yapacağız. Bunlar en önemli girdi maliyetleri. Çiftçiyi rahatlatacak. Gübreyi yüzde 20 satınca, piyasa dengesi oturacak. Bunu şöyle yapacağız; Nakliyesi belediye tarafından sağlanacak, toptancı haller belediyeye bağlı olduğu için, kira giderimiz yok oralarda, dükkanlarımız var oralarda, çiftçinin, üreticinin olduğu yerlerde açacağız. İşçilik de belediyede olacak ve ekstra maliyet getirmeyecek. Biz çiftçimizi düşünüyoruz. Çiftçimizi düşündüğümüz için Türkiye'de ilk defa sulama suyunda elektriği bedava biz verdik" diye konuştu.

'5 BİN LİTRE BEDAVA SU'

Menderes Türel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya'da 1 milyon 200 bin su abonemiz var. 444 bin 262 abone, 5 bin litreden az su kullanıyor. Artık bu aboneler suya para ödemeyecek. Üstünde ödeyenler de 5 bin litresi düşüldükten sonra üstünü ödeyecek. Sabah erken saatlerde ve akşam belirli saatlerde, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanılacak. Mesai saatlerinde toplu ulaşım kalabalık. Biz bu yoğunluğu yaymak istiyoruz. Sabah 5 ile 7 arası akşam 19 ile 21 arası ulaşım ücretsiz. Herkes orayı tercih etsin ki, toplu taşımadaki yoğunluk gitsin. Seçime daha gitmeden hemen uygulanıyor. 2-3 gün önce başladı. Ben bunu geçen cuma açıkladım ve cumartesi başladık. Biz bu uygulamaya başlayınca seçime kadar olduğunu söylüyorlar, yalan. Çünkü biz görevde olduğumuz müddetçe bu ücretsiz toplu ulaşım 5 sene devam edecek."

Menderes Türel, "Biz 25-30 milyon turist dediğimizde artık Antalya'da işsizlik diye bir sorun kalmayacak. Antalya'nın refahı artacak. Antalya'nın şehir kalitesini artırırsanız o zaman şehirli de zenginleşecek. Zengin bir Antalya ve zengin Antalyalıların olduğu bir şehir ancak bu yatırımlarla olur" diyerek, sözlerini tamamladı.



İŞTE TÜREL'İN ALANYA PROJELERİ

1- Alanya, Millet Bahçesi ile yeşillenecek.

2- Alanya, BŞB parklarıyla daha güzel olacak.

3- Emekli ve aileler için hobi bahçeleri yapılacak.

4- Yeni Alanya Kültür Merkezi çok beğenilecek.

5- Alanya'nın Akdağ hayali gerçek olacak.

6- Yeni Alanya Terminali iş imkanı sunacak.

7- 5 bin turizm çalışanına sosyal konut yapılacak.

8- 20 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

9- 7 binden fazla öğrenciye burs imkanı sağlanacak.

10- Atatürk Caddesi yenilenecek, esnaf kazanacak.

11- Gülefşen Camii ile tarih yeniden canlanacak.

12- Alanya'da Antalya Büyükşehir Anaokulu yapılacak.

13- Alanya-Manavgat Otobanı hizmete sokulacak.

14- Alanya kırsalına 136 kilometre yol yapılacak.

15- Akıllı köyler ve köy konakları oluşturulacak.

16- Oba Millet Kıraathanesi, Mola Evi, Engelsiz Plaj.

17- Erken tanı ve teşhis için mobil sağlık taramaları.

18- Mobil kuaför, mobil diş ünitesi, mobil kütüphane.

19- Mobil Asmek ve AKBEM hizmetleri verilecek.

20- Üniversite öğrencilerine çamaşırhane hizmeti.

21- Tarım ve hayvancılığa yeni destekler sunulacak.

22- Alanya'nın içme suyu ve altyapısı yenilenecek.

23- Tüm abonelere her ay 5 bin litre su bedava.

24- Çiftçinin sulama suyunda elektrik bedava olacak

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2019, 01:16