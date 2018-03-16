İşte THY'nin Alanya GZP'de yeni uçuş saatleri

THY'NİN İstanbul-GZP uçuşları gece 00.20, gündüz 13.45 ve 17.25 saatlerinde yapılacak. GZP-İstanbul uçuşları ise gece 03.10, gündüz 16.20 ve akşam 19.45'de yapılacak. Anadolu Jet'in GZP-Ankara seferi 14.05'de, Ankara-GZP seferi ise 12.30 yapılacak. Pegasus'un yaz tarifesi de 10 Mayıs'ta başlayacak ve sefer sayısı artacak.
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