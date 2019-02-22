İşte Sönmez'in A takımı

Alper Kutay

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti’nin 24 Haziran Genel Seçimleri sürecinde kurduğu ve 31 Mart Yerel Seçimleri’ne taşıma kararı aldığı Millet İttifakı’nın ortak adayı Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez’in listesi kamuoyunda olumlu etki bıraktı. Başkan Adayı Sönmez, CHP ile İyi Parti’yi, ayrıca toplumun tüm kesimlerini kucaklayan listeyi CHP İlçe Başkanlığı görevi istifalar sonrası düşen Sefa Çorbacı ve İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’la birlikte hazırladı. Sahaya “Hep Beraber İyi Olalım” sloganıyla yola çıkan Millet İttifakı Adayı Abdullah Sönmez’in asil aday listesinde 1 şehir plancısı, 1 yüksek inşaat mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 2 yüksek mimar, 1 mimar, 1 ziraat mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 2 avukat, 1 mali müşavir, 1 yeminli tercüman, 1 peyzaj mimarı, 1 çevre mühendisi, 1 inşaat teknikeri ve 1 mali müşavir yer aldı.

DEMİRCİ BU KEZ LİSTE BAŞI OLDU

Listenin ilk sırasında, 2014’te de mecliste önemli görev üstlenen 47 yaşındaki Şehir Plancısı Erkan Demirci yer aldı. Aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan ve Alanya’da çok sevilen bir isim olarak bilinen Demirci, listenin lokomotifi olarak görülüyor. 35 yaşındaki Yüksek Mimar Hasan Can Kamburoğlu ise İyi Parti kontenjanından listeye girdi. Alanyalıların yakından tanıdığı ve şehrin en eski tüccarlarından olan Kamburoğlu ailesine mensup olan Kamburoğlu da özellikle genç kuşak arasında sevilen bir isim olarak ön plana çıkıyor.

MİLLET İTTİFAKI’NDA ARIK SÜRPRİZİ

Ailesi 1960’larda Gündoğmuş’tan Alanya’ya yerleşen ve sevilen bir esnaf olan listenin 3. sırasındaki 54 yaşındaki Fikret Arık Ziraat Mühendisi. Maki Peyzaj’ın sahibi olan Arık, Alanya’da özellikle projeleriyle ön plana çıkan bir isim olarak tanınıyor. Listeye CHP kontenjanından giren Alanya’nın genç kuşak siyasetçilerinden Nazmi Zavlak ise iç mimar. Çevresinde saygın bir imajı olan 26 yaşındaki Zavlak da aileden siyasetçi bir isim olarak ön plana çıkıyor. 2014’te MHP’li Adem Murat Yücel’in listesinden meclise giren 49 yaşındaki Hasan Basar ise Mahmutlar ve Doğu Alanya siyasetine hakim bir isim. Basar, müteahhitlik yapıyor.

MERHUM MÜSTAKBEL DİM’İN TORUNU

Listenin en genç isimlerinden olan 29 yaşındaki Didem Dim Özaltın ise Alanya siyasetinin efsane isimlerinden eski Alanya Belediye Başkanlarından merhum Müstakbel Dim’in torunu. Özaltın, Yüksek Mimar olarak ticari faaliyet gösteriyor. Özellikle Konaklı ve Batı Alanya’nın etkin siyasetçilerinden 47 yaşındaki Hüseyin Yaman ise listenin 7. sırasında yer alıyor. Batı Alanya’da çok sevilen bir isim olan Yaman, Alanya’da yerel seçimlerin kaderini değiştiren Süleymanlı Cemaati’ne de çok yakın isimlerin başında geliyor. İyi Parti’den listeye 8. sıradan giren 49 yaşındaki Halit Öztürk ise müteahhit. Alanya’da çok sayıda ticari yatırımı olan Öztürk de özellikle iş dünyasından önemli destek alacak simaların başını çekiyor.

BAĞIŞLAR BU KEZ SEÇİLEBİLECEK SIRADA

Doğu Alanya ve Mahmutlar’ın genç kuşak siyasetçilerinden 36 yaşındaki Yılmaz Bağışlar ise listede 9. sırada yer alıyor. 2014’te CHP adayı Şefik Türktaş’ın listesinde yer alan ancak meclis girmeyi kıl payı kaçıran Bağışlar da hem ticaret, hem de spor camiasının etkin isimlerinden biri. Listede 10 numara isimlerden biri olan 42 yaşındaki Hacı Mevlüt Zavlak ise kişiliği, karakteri ve fikirleri gibi 10 numaralı sıraya yazıldı. Alanya’nın köklü ve tanınmış CHP’li ailelerinden Sadullahoğlu ailesinin kızları, eski meclis üyesi Nilüfer Zavlak ile evli olan Zavlak, listenin lokomotif isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

SALVUR ATADAN CHP’Lİ AİLENİN DAMADI

Alanya’da 40’lı yıllarda belediye başkanlığı ve CHP ilçe başkanlığı yapan Hüseyin Okan’ın torununun kızıyla evli olan ve listede 11. sırada yer alan Serkan Salvur ise mimar. Mimar eşi Aysel Okan Salvur’la mimarlık ofisi bulunan 31 yaşındaki Serkan Salvur, inşaat, turizm ve tarımsal faaliyetlerde bulunuyor. Listeye İyi Parti kontenjanından giren 33 yaşındaki Avukat Alper Kan ise Alanya siyasetinin önemli simalarından Mehmet Kan’ın oğlu. Alper Kan’ın özellikle kendi jenerasyonundan yüksek oranda oy alması bekleniyor. 13. sıradan listeye giren 46 yaşındaki Engin Alataş ise koyu bir CHP’li ve sıkı bir Atatürk hayranı olarak biliniyor. Partide geçmişte önemli görevler de üstlenen Alataş, mali müşavirlik faaliyetlerine devam ediyor.

TOKTAŞ LİSTENİN LOKOMOTİF İSİMLERİNDEN

Listenin en çok dikkat çeken ve deneyimli isimlerinden biri ise Avukat Erdoğan Toktaş. 2014’te meclise giren grup sözcüsü olan 52 yaşındaki Toktaş, aslen Gazipaşalı ve CHP’nin de sembol isimlerinden biri. Listenin 15. sırasında yer alan Hüseyin Karakulak da Batı Alanya’nın etkin isimlerinden. 55 yaşındaki Karakulak, ülkücü camianın da yakından tanıdığı bir isim ve halen turizmci kimliği ile tanınıyor.

PINAR VURAL ATADAN CHP’Lİ BİR İSİM

Listede 16. sırada yer alan Pınar Vural ise atadan CHP’li bir isim. Aile bireyleri geçmiş dönemde CHP’de aktif görevler üstlenen ve kendisi de bir dönem Gençlik Kolları Başkanlığı yapan 33 yaşındaki Pınar Vural Yüksek İnşaat Mühendisi. Listede 17. sıradaki 53 yaşında olan Adnan Akay turizmcilikle uğraşırken, yeminli mali müşavir olan Zöhre Kocabeyoğlu da MHP’den kopup İyi Parti’ye geçen isimlerin başında geliyor. Eşi Cahit Kocabeyoğlu ülkücü ve eğitim camiasının tanınmış simalarından olan Kocabeyoğlu 55 yaşında. Listenin Alanya dışından olan tek ismi ise Adanalı olan Bengisu Yarı. 30 yaşındaki Yarı, Alanya’da inşaat mühendisliği faaliyetlerine devam ediyor.

HER KESİMİ KUCAKLAYAN FLAŞ BİR LİSTE

Aslen Demirtaşlı olan 33 yaşındaki Abdullah Göktaş esnaflık yaparken, 59 yaşındaki emekli İbrahim Aksu ise listeye 21. sıradan girdi. Listenin en genç isimlerinden 28 yaşındaki Tuba Arslan’ın çevre mühendisi olduğu bildirildi. 1965 Alanya doğumlu olan Suat Tutar’ın inşaat teknikeri, 64 yaşındaki Hayri Arslan’ın ise esnaf olduğu öğrenildi. Listenin 28. sırasındaki Cengiz Irmak ise emekli polis memuru. 49 yaşında olan Irmak, listenin etkin isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 32 yaşındaki esnaf Malik Ünal listede 29. sırada, 33 yaşındaki gayrimenkul uzmanı Ömer Kütük ise listede 30. sırada yer aldı. Alanyalı 34 yaşındaki işadamı Eşref Sevimler’e Millet İttifakı listesinde 31. sırada, 37 yaşındaki Ziraat Mühendisi Ömer Yalçın’a ise 32. Sırada yer verildi.

UÇAK VE KODAL BU KEZ SÖNMEZ’İN YANINDA

Abdullah Sönmez’in listesinin kontenjanına ise 2014’te Adem Murat Yücel’in yanında olan ancak bu dönem Sönmez’i destekleme kararı alan isimlere yer verildi. Kontenjanda ilk sıraya, Kargıcak ve Doğu Alanya’nın tanınmış işadamlarından 51 yaşındaki Garip Uçak, 2. sıraya 44 yaşındaki mali müşavir Ali Sönmez yazıldı. Sönmez’in listesinin en flaş isimlerinden biri Alptuğ Bildirici oldu. Alanya’da dev bir toptancılık firması olan ve sosyal faaliyetleriyle ön plana çıkan 50 yaşındaki Bildirici’nin ardından ise 2014’te Adem Murat Yücel’in listesinde yer alıp meclise giren Garip Kodal’a yer verildi. 53 yaşında olan ve esnaflık yapan Garip Kodal da Mahmutlar ve Doğu Alanya’nın en aktif siyasi isimlerinin başında geliyor.