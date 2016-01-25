İşte örnek evlat

25 Ocak 2016 Pazartesi 11:17
Haber: Alper KUTAY
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, “Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek” projesiyle 754 okul 1.'sini 5 yıldızlı tatil ile ödüllendirdi. 754 başarılı öğrenci karnelerini alır almaz bavullarını hazırlayarak aileleri ile birlikte tatile çıktı. Her biri birinden farklı ve özel başarı hikayelerine sahip olan öğrenciler, hem okullarında 1. olmanın hem de anne ve babalarını tatile götürmenin gururunu yaşadı. Birçok başarılı öğrenci aileleri ile ilk kez tatile çıktıklarını söyledi.
5 YILDIZLI TATİL KEYFİ
Bu öğrencilerden biri de ortaokul son sınıf öğrencisi İlayda Gök. Annesi, okuduğu okulda hademe, babası ise işsiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek” projesiyle 5 yıldızlı tatil yapma fırsatı yakalayan 754 okul 1.'si öğrenciden biri. Dilek Recep Özer Ortaokulu son sınıf öğrencisi İlayda Gök, babası, annesi ve kardeşi ile birlikte 3 günlük tatilin keyfini konakladıkları 5 yıldızlı otelde çıkarmaya başladı.
BAŞTAN TÜREL’E TEŞEKKÜR
Okul 1.'si İlayda Gök, ilk dönem boyunca derslerine çok çalıştığını ve bunun karşılığını hem karnesindeki başarılı notlarla, hem de ilk kez yaptığı 5 yıldızlı tatil olarak aldığı için çok mutlu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür eden İlayda, “Bende emeği olan öğretmenlerimize teşekkür ederim. Onların sayesinde buradayım, onların bana yardımı ve kattıkları ile bu başarıyı yakaladım” dedi.
AVUKAT OLMAK İSTİYOR
Tatil yaptıkları oteli çok beğendiğini söyleyen İlayda Gök, “Annem, babam ve kardeşimle birlikte ilk kez 5 yıldızlı bir otelde tatil yapıyoruz. Bu en önemli, en güzel anılarım arasında yer alacak” diye konuştu. İlayda, artık derslerine daha çok çalışacağını belirterek, hedefinin ileride hukuk fakültesini kazanıp avukat olmak olduğunu söyledi.
'ONUNLA GURUR DUYUYORUZ'
İlayda’nın okulunda hizmetli olarak çalışan annesi Gülbahar Gök de kızları ile gurur duyduklarını belirtip, “Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e, okul müdürüne ve öğretmenlere teşekkür ediyorum. Özellikle Başkan Türel’e çocuklarımıza böyle güzel bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum” dedi. Kızlarının bu başarısından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden baba Mertol Gök ise, “Kızımın bu başarısı bizi çok gururlandırdı, ama bunun devamını da kendisinden bekliyoruz. İlayda zor şartlar altında bu başarıyı yakaladı, kendisine 'Ders çalış' diye bir baskımız da olmuyor” diye konuştu.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:53