İşte örnek evlat

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, “Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek” projesiyle 754 okul 1.'sini 5 yıldızlı tatil ile ödüllendirdi. 754 başarılı öğrenci karnelerini alır almaz bavullarını hazırlayarak aileleri ile birlikte tatile çıktı. Her biri birinden farklı ve özel başarı hikayelerine sahip olan öğrenciler, hem okullarında 1. olmanın hem de anne ve babalarını tatile götürmenin gururunu yaşadı. Birçok başarılı öğrenci aileleri ile ilk kez tatile çıktıklarını söyledi.

5 YILDIZLI TATİL KEYFİ

Bu öğrencilerden biri de ortaokul son sınıf öğrencisi İlayda Gök. Annesi, okuduğu okulda hademe, babası ise işsiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Başarılı Öğrenciye Tatil İyi Gelecek” projesiyle 5 yıldızlı tatil yapma fırsatı yakalayan 754 okul 1.'si öğrenciden biri. Dilek Recep Özer Ortaokulu son sınıf öğrencisi İlayda Gök, babası, annesi ve kardeşi ile birlikte 3 günlük tatilin keyfini konakladıkları 5 yıldızlı otelde çıkarmaya başladı.

BAŞTAN TÜREL’E TEŞEKKÜR

Okul 1.'si İlayda Gök, ilk dönem boyunca derslerine çok çalıştığını ve bunun karşılığını hem karnesindeki başarılı notlarla, hem de ilk kez yaptığı 5 yıldızlı tatil olarak aldığı için çok mutlu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür eden İlayda, “Bende emeği olan öğretmenlerimize teşekkür ederim. Onların sayesinde buradayım, onların bana yardımı ve kattıkları ile bu başarıyı yakaladım” dedi.

AVUKAT OLMAK İSTİYOR

Tatil yaptıkları oteli çok beğendiğini söyleyen İlayda Gök, “Annem, babam ve kardeşimle birlikte ilk kez 5 yıldızlı bir otelde tatil yapıyoruz. Bu en önemli, en güzel anılarım arasında yer alacak” diye konuştu. İlayda, artık derslerine daha çok çalışacağını belirterek, hedefinin ileride hukuk fakültesini kazanıp avukat olmak olduğunu söyledi.

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