İşte o belge! Yücel başvurdu Büyükşehir yanıt verdi

Antalya BŞB’ye ait caddelerin Alanya’ya devri polemiklere yol açarken, konuya ilişkin Yeni Alanya’ya konuşan Antalya BŞB Başkanı Muhittin Böcek son noktayı koymuş ve “Sözel olarak talepleri vardı lakin yazılı talepleri henüz önüme gelmedi” dedi ancak Büyükşehir’in Alanya Belediyesi’ne 19 Temmuz’da cevap verdiği belge ortaya çıktı

İşte o belge! Yücel başvurdu Büyükşehir yanıt verdi
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Alper Kutay / Özel Haber 
BÜYÜKŞEHİR Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından caddelerin Antalya BŞB-Alanya Belediyesi-Karayolları üçgeninde paylaşılması, kentte mağduriyet yaratan bir idari yetki karmaşasını da beraberinde getirmişti. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Muhittin Böcek’in de Alanya’ya verdiği en dikkat çeken vaatlerden biri Antalya BŞB’ye ait caddelerin Alanya’ya tekrar devredilmesiydi. Seçimlerle birlikte gündeme gelen ve gündemden hiç düşmeyen konuya ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten açıklama geldi.  Böcek, “Yazılı talep gelmedi. Yazılı talep önüme geldiğinde de yasa, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde taleplerini değerlendirerek gündeme alacak ve mecliste gereğini yapacağız” dedi. Alanya Belediyesi’nin caddeleri devralırken maddi yükümlülüklerinden imtina etmek istediği iddialarını da yanıtlayan Böcek “Tabii ki her şeyin bir bedeli var. Caddelerin maddi yükümlülükleri noktasında Alanya Belediyesi de gereken hesabı yapmıştır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Böcek bu açıklamayı yaptı ancak Alanya Belediyesi’nin 8 Temmuz tarihinde yaptığı başvuruya Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Temmuz’da yanıt verdiği ortaya çıktı. Yeni Alanya’nın ele geçirdiği belgede Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz imzasıyla şu ifadeler yer aldı: “8 Temmuz tarihli başvurunuzdaki yolların Alanya Belediyesi’ne devri talep edilmektedir. İlgi yazı ekinde belirtilen yolların belediye başkanlığınıza devri konusu belediyemizce değerlendirilecektir.”

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 10:59
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YORUMLAR
mustafa akın
mustafa akın - 6 saat Önce

özel haber sn: adem murat yücel

Vatandaş
Vatandaş - 1 saat Önce

Menderes Türel yönetirken ses seda yoktu. Kaymağı akpli belediyeye akıyordu şimdi CHP ye geçincemi caddeler istemeye kalkıldı.

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