İşte o belge! Yücel başvurdu Büyükşehir yanıt verdi

Alper Kutay / Özel Haber

BÜYÜKŞEHİR Yasası’nın yürürlüğe girmesinin ardından caddelerin Antalya BŞB-Alanya Belediyesi-Karayolları üçgeninde paylaşılması, kentte mağduriyet yaratan bir idari yetki karmaşasını da beraberinde getirmişti. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Muhittin Böcek’in de Alanya’ya verdiği en dikkat çeken vaatlerden biri Antalya BŞB’ye ait caddelerin Alanya’ya tekrar devredilmesiydi. Seçimlerle birlikte gündeme gelen ve gündemden hiç düşmeyen konuya ilişkin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten açıklama geldi. Böcek, “Yazılı talep gelmedi. Yazılı talep önüme geldiğinde de yasa, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde taleplerini değerlendirerek gündeme alacak ve mecliste gereğini yapacağız” dedi. Alanya Belediyesi’nin caddeleri devralırken maddi yükümlülüklerinden imtina etmek istediği iddialarını da yanıtlayan Böcek “Tabii ki her şeyin bir bedeli var. Caddelerin maddi yükümlülükleri noktasında Alanya Belediyesi de gereken hesabı yapmıştır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Böcek bu açıklamayı yaptı ancak Alanya Belediyesi’nin 8 Temmuz tarihinde yaptığı başvuruya Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Temmuz’da yanıt verdiği ortaya çıktı. Yeni Alanya’nın ele geçirdiği belgede Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz imzasıyla şu ifadeler yer aldı: “8 Temmuz tarihli başvurunuzdaki yolların Alanya Belediyesi’ne devri talep edilmektedir. İlgi yazı ekinde belirtilen yolların belediye başkanlığınıza devri konusu belediyemizce değerlendirilecektir.”

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 10:59