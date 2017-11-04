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İşte milli insansı robot

Konya'da robotik teknolojiler alanında çalışmalar yapan bilgisayar yazılım firması tarafından 2 yıl önce temeli atılan, Türkiye'nin ilk seri üretim yapan insansı robot fabrikası düzenlenen törenle açıldı.

İşte milli insansı robot

Konya'da robotik teknolojiler alanında çalışmalar yapan bilgisayar yazılım firması tarafından 2 yıl önce temeli atılan, Türkiye'nin ilk seri üretim yapan insansı robot fabrikası düzenlenen törenle açıldı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 20:07
İşte milli insansı robot
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TÖRENDE konuşan bilgisayar yazılım firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Yüksek Mühendisi Özgür Akın, 1995 yılında faaliyete başladıklarını ve 2009 yılında ise robotik alanda Ar-Ge çalışmalarına girdiklerini anlattı. Çalışmalar sonucunda 'Akıncı' ve 'Ada' isimleri altında insansı robotlar ürettiklerini belirten Akın, "Bugüne kadar farklı şekillerde hizmet veren 16 çeşit robot ürettik. Bu robotların çoğunu kamuoyuyla paylaştık. Hatta bu ürettiğimiz robotlar arasında insanlara hizmet verenler de oldu. Akınrobotics 2015 yılında temeli atılmış, Akınsoft ile birlikte 150 kişilik istihdamı olan Türkiye'nin ve dünyanın ilk insansı robot fabrikasıdır. Dünyada şu an hiçbir kurum seri üretime geçmiş değil'' dedi.
Son geliştirdikleri 'Ada GH-5' insansı robot ile ilgili de bilgi veren Akın şunları söyledi: ''Robotumuz insana yakın hareketleri gerçekleştirebiliyor. Duyabiliyor, duyduğunu anlayabiliyor. Konuşabiliyor, koklayabiliyor. İnterneti aktif bir şekilde kullanabiliyor. Sizi tanıyabiliyor, tanıdıktan sonra unutmuyor. AVM'lerde, otogarlarda, havaalanlarında ve mağazalarda görevler üstlenebilir. Hastanelerde hasta bakıcı olarak programlanabilir, hastanın yemeğini, suyunu, ilacını verecek şekilde görevlendirilebilir. Ev hanımlarına yardımcı olacak şekilde programlanmış Ada GH-5, özverili çalışmayla, öz sermaye yatırımıyla 22 yılın birikimi ile tamamlanmıştır."
Konuşmaların ardından insansı robotlar davetlilere tanıtıldı. Robotlara yoğun ilgi gösteren davetliler hatıra fotoğrafı da çektirdi. Açılışa Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürü Uğur Özalır da katıldı.

Konuşmaların ardından fabrika gezdirilerek robotların üretim aşaması anlatıldı. Açılışa katılanlar insansı robotlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
KonyaRobotÖzgür Akın
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