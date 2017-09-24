İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru

KİM Milyoner Olmak İster’de bu akşam yarışan Çağdaş İrfan Yıldırım, “Bir kız bana emmi dedi neyleyim’ sözü hangi halk ozanına aittir?” sorusuna doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruya ulaşmıştı.
Çağdaş İrfan Yıldırım’ın 1 milyonluk “Kur’an-ı Kerim’de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?” sorusuna ise yanıt vermedi ve yarışmadan 250 bin TL değerindeki ödülü alarak çekildi. Sorusunn doğru yanıtı ise Arı çıktı.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU
Soru: Kur’an-ı Kerim’de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?
A: Deniz
B: Güneş
C: Arı
D: Kalem
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