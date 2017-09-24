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İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmanın bugün yayınlanan bölümünde 1 milyonluk soruya ulaşan 19 yaşındaki Çağdaş İrfan Yıldırım'ın ne cevap vereceği merakla yarışmanın takipçileri tarafından bekleniyordu. Yarışmacının ve sorunun cevabı belli oldu

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmanın bugün yayınlanan bölümünde 1 milyonluk soruya ulaşan 19 yaşındaki Çağdaş İrfan Yıldırım'ın ne cevap vereceği merakla yarışmanın takipçileri tarafından bekleniyordu. Yarışmacının ve sorunun cevabı belli oldu

24 Eylül 2017 Pazar 07:50
İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru
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KİM Milyoner Olmak İster’de bu akşam yarışan Çağdaş İrfan Yıldırım, “Bir kız bana emmi dedi neyleyim’ sözü hangi halk ozanına aittir?” sorusuna doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruya ulaşmıştı.

Çağdaş İrfan Yıldırım’ın 1 milyonluk “Kur’an-ı Kerim’de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?” sorusuna ise yanıt vermedi ve yarışmadan 250 bin TL değerindeki ödülü alarak çekildi. Sorusunn doğru yanıtı ise Arı çıktı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU

Soru: Kur’an-ı Kerim’de hangisi üzerine yemin edilmemiştir?

A: Deniz

B: Güneş

C: Arı

D: Kalem

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Kim Milyoner Olmak İsterMilyonluk Soru
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