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İşte 'İşte Benim Stilim'in yeni yarışmacısı

TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışma programına 16 Mart Pazartesi günü Ayla Memmedova katıldı. İşte, Azeri kökenli yarışmacı boyu, kilosu, yaşı ve biyografisi hakkında bilgiler

İşte 'İşte Benim Stilim'in yeni yarışmacısı

TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışma programına 16 Mart Pazartesi günü Ayla Memmedova katıldı. İşte, Azeri kökenli yarışmacı boyu, kilosu, yaşı ve biyografisi hakkında bilgiler

16 Mart 2015 Pazartesi 19:08
İşte 'İşte Benim Stilim'in yeni yarışmacısı
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TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışma programına 16 Mart Pazartesi günü Ayla Memmedova katıldı. Azeri kökenli yarışmacı boyu, kilosu, yaşı ve biyografisi hakkında bilgiler detaylarımızda..
Ayla Memmedova Azeri olduğunu belirterek Bakü’den geldiğini söyledi. 2 yıldır Türkiye bulunduğunu söyleyen güzel yarışmacı İstanbul’da yaşıyor. Bahçeşehir’de oturduğunu belirten Ayla Memmedova programı çok beğendiğini söyledi. Mankenlik deneyimi bulunan Ayla Memmedova reklam ajanslarında kayıtlarının bulunduğunu belirtti. En büyük hayalinin manken olmak istediğini belirterek, şuanda herhangi bir işte çalışmadığını belirtti. Konsept olarak arkadaşının konsept defilesi olduğunu belirtti.
Ayla Memmedova fiziksel özellikler:
Yaş: 22
Göz Rengi:Kahverengi
Ten Rengi: Beyaz
Boyu: 175cm
Kilo: 53
Yabancı Dil: Rusça
Eğitim: Lise mezunu


Nur Yerlitaş, Ayla Memmedova’nun çantasını hiç beğenmediğini belirterek elbisesinin rengine bayıldığını söyledi. Ivana Sert yaptığı eleştirilerde üzerindeki tülün çok yakıştığını belirterek, elbisenin rugan olmaması gerektiğini söyledi. Nur Yerlitaş’ın duruma müdahale etmesiyle elbiseye paça boyu yapılması gerektiği belirlendi. Kemal Doğulu ise Azeri yarışmacının pozitif bir enerjisi olduğunu belirtti. Kemal Doğulu, Ayla Memmedova’ya “sen çok demodesin ama enerjin yeter” dedi.
Jüri oylamalarında ise Nur Yerlitaş, Ivana Sert ve Kemal Doğulu ‘tarzsın’ diyerek Ayla Memmedova’nın yarışmaya dahil olmasına sağladı.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 18:10
Anahtar Kelimeler:
Tv8Ayla Memmedovaİşte Benim Stilim
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ddfhbijkgyuuugggggghhbh 2015-03-19 17:41:41

naber

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