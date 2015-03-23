İşte, İbrahim Tatlıses'in son durumu

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Yıldız, İbrahim Tatlıses'in son sağlık durumu hakkında ilk kez konuştu. ABD'de riskli bir ameliyat geçiren ve hayati tehlikesi bulunan İbrahim Tatlıses'in mikrop kaparak karnının şiştiği öğrenildi. Ameliyat sonrası kendine gelen İmparator'un son durumu nedir? İşte detaylar...

Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada ile Miami'de İbrahim Tatlıses'e destek olmaya devam ediyor. Eski eşi hakkında ilk kez konuşan Ayşegül Yıldız neler söyledi? İbrahim Tatlıses'in ABD'de geçirdiği ameliyat sonrası uyandırılıp makineye bağlı olmaksızın nefes alıp vermeye başlamsının ardından mikrop kaptığı ve karnının şiştiği bildirildi.



AYŞEGÜL YILDIZ'DAN AÇIKLAMA

9 Mart'ta Miami'de riskli bir beyin ameliyatı geçiren İbrahim Tatlıses'ten güzel haberler gelmeye devam ediyor. Tatlıses'in normal odada tedavisine devam ediliyor. Oğlu İdo'yla beraber eski eşi Ayşegül Yıldız da sanatçının başından ayrılmıyor. 2 yaşındaki kızı Elif Ada'yla ameliyat öncesi Miami sahilinde çektirdikleri fotoğrafı paylaşan Yıldız, altına "Her şey yolunda, dualarınızla daha iyi olacak inşallah" yazarak eski eşinin sağlık durumuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses geçirdiği ameliyattan sonra beyninde ödem oluşmaması için ilaçla uyutulmaya devam edilmişti. Uyandırılma süreci uzayında Tatlıses'in durumun kritik olduğu kulaktan kulağa yayılmıştı. ABD'de riskli bir ameliyat geçiren ve hayati tehlikesi bulunan İbrahim Tatlıses'in mikrop kaparak karnının şiştiği öğrenildi. Uyandırılan sanatçı, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı ve normal odaya alındı. Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili tüm gelişmeler şöyle:

- Sanatçı uyandırıldı ve makineye bağlı olmaksızın nefes alıp vermeye başladı.

- Yapılan ameliyatla Tatlıses'in kafasından 10 mm kemik çıkarıldı. Tatlıses operasyondan sonra hastane mikrobu kaptı. Bu nedenle karnı şişti.

- Önceki gün hastane odasında babasının yanına giden İdo Tatlıses "Baba beni duyuyorsan sağ ayağını oynat" dedi. Tatlıses çağrıya karşılık verdi ve ayağını oynattı.

Annesini arayan İbrahim Tatlıses iyi olduğunu söyledi