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İşte herkesin Ankaralı sandığı Gökçek'in gerçek memleketi

Cumartesi günü istifa edeceğini duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'i herkes Ankaralı sanıyor, ancak Gökçek aslen Urfalı

İşte herkesin Ankaralı sandığı Gökçek'in gerçek memleketi

Cumartesi günü istifa edeceğini duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'i herkes Ankaralı sanıyor, ancak Gökçek aslen Urfalı

24 Ekim 2017 Salı 13:40
İşte herkesin Ankaralı sandığı Gökçek'in gerçek memleketi
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ANKARA Büyükşehir Belediyesi Başkanı  Melih Gökçek,  Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Cumartesi günü istifa edeceğini duyurdu. İstifa nedeniyle Gökçek bir anda ilgi odağı haline geldi. Gökçek'le ilgili merak edilen soruların başında ise aslen nereli olduğu sorusu var.

ASLEN URFALI

Gökçek 20 Ekim 1948 yılında  Ankara  Keçiören'de doğdu. İlk kez burada belediye başkanı oldu. Bu nedenle birçok kişi Gökçek'i Keçiörenli zannediyor. Oysa gerçek çok farklı.
Gökçek aslen  Şanlıurfa Halfetili.

"BABA TARAFINDAN URFA HALFETİLİYİM"

Gökçek 2014 yılında  Habertürk Gazetesi'nden  Kübra Par'a verdiği röportajda, "Annem  Kosova, Prizrenli. Babam  Urfa'nın  Halfeti kazasından. Kökenimiz Türk." demişti.

2013 yılında A-Haber'de  Sevilay Yükselir'in programına katılan Gökçek Urfalı olduğunu söylemişti.

İşte Gökçek'in programda söylediği sözler:

Ben Türküm. Baba tarfından  Urfa Halfetiliyim. Bizim geçmişimizde Tatarlık var. Bizim sülalemiz padişahın haberciliğini yapmış.

1967 YILINDA ANKARA'YA YERLEŞTİ

Babasının görevi nedeniyle çocukluğu  Gaziantep'te geçti. İlk ve orta öğrenimini  Gaziantep'te tamamlayan Gökçek,  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrencilik hayatına başlayınca 1967 yılından itibaren  Ankara'ya yerleşti. O günden beri de  Ankara'da yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekAnkaraUrfa
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