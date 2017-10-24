İşte herkesin Ankaralı sandığı Gökçek'in gerçek memleketi

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Cumartesi günü istifa edeceğini duyurdu. İstifa nedeniyle Gökçek bir anda ilgi odağı haline geldi. Gökçek'le ilgili merak edilen soruların başında ise aslen nereli olduğu sorusu var.

ASLEN URFALI

Gökçek 20 Ekim 1948 yılında Ankara Keçiören'de doğdu. İlk kez burada belediye başkanı oldu. Bu nedenle birçok kişi Gökçek'i Keçiörenli zannediyor. Oysa gerçek çok farklı.

Gökçek aslen Şanlıurfa Halfetili.

"BABA TARAFINDAN URFA HALFETİLİYİM"

Gökçek 2014 yılında Habertürk Gazetesi'nden Kübra Par'a verdiği röportajda, "Annem Kosova, Prizrenli. Babam Urfa'nın Halfeti kazasından. Kökenimiz Türk." demişti.

2013 yılında A-Haber'de Sevilay Yükselir'in programına katılan Gökçek Urfalı olduğunu söylemişti.

İşte Gökçek'in programda söylediği sözler:

Ben Türküm. Baba tarfından Urfa Halfetiliyim. Bizim geçmişimizde Tatarlık var. Bizim sülalemiz padişahın haberciliğini yapmış.

1967 YILINDA ANKARA'YA YERLEŞTİ

Babasının görevi nedeniyle çocukluğu Gaziantep'te geçti. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Gökçek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrencilik hayatına başlayınca 1967 yılından itibaren Ankara'ya yerleşti. O günden beri de Ankara'da yaşıyor.