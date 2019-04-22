İşte 'Hedef'i 12'den vuranlar: Alanya'daki paraşüt şampiyonası sona erdi

Alanya'da düzenlenen Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası sona erdi

İşte 'Hedef'i 12'den vuranlar: Alanya'daki paraşüt şampiyonası sona erdi
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DÜNYA Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası 3 gün boyunca Hıdırellez uçuş alanında yapıldı. Şampiyonada 28 ülkeden 130 sporcu mücadele etti. Yarışlar kadınlar, genel ve takım klasmanlarında gerçekleştirildi. Kadınlar kategorisinde birinci Rika Wijayanti, ikinci Eunyoung Cho ve üçüncü Maketa Tomaskova oldu. Genel kategorisinin birincisi Matjaz Feraric ve Matjaz Sluga olurken, üçüncüsü Jafro Megawunto ve Pascal Piazzalunga oldu. Dereceye giren sporculara kupa, madalya ve ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 23:12
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