İşte Gündoğmuş'ta tüm yönleriyle seçim sonuçları

ALANYA'NIN komşusu Gündoğmuş'ta AK Parti Adayı Mehmet Özeren rekor oyla yeniden seçildi. 6 bin 985 kayıtlı seçmenin bulunduğu Gündoğmuş'ta 35 sandıkta 6 bin 485 seçmen oy kullandı. 463 oy geçersiz sayıldı. 6 bin 22 geçerli oyun 3 bin 616'sını alan mevcut başkan Mehmet Özeren yeniden seçildi. İkinci sıradaki İYİ Parti'li Sultan Çetin, yüzde 37.60 oran ve 2 bin 264 oya ulaştı.

İŞTE YENİ MECLİS ÜYELERİ

Gündoğmuş Belediye Meclisi seçimi sonucu AK Parti 6, İyi Parti 3 meclis üyesi çıkardı.

İşte yeni belediye meclis üyeleri ve partileri:

Mehmet Güven (AK Parti Kontenjan), Ali Gülen (AK Parti), Musa Kızılkaya (İyi Parti), Nuri Çevik (AK Parti), Mehmet Ali Yıldız (AK Parti), Feyzullah Kömeç (İyi Parti), Adem Uysal (AK Parti), Havva Kunt (AK Parti), Bilal Arslan (İyi Parti).

Gündoğmuş'u Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti'li Mehmet Güven temsil edecek.

GÜNDOĞMUŞ'UN TERCİHİ TÜREL OLDU

Gündoğmuş'ta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 35 sandıkta 6 bin 485 seçmen oy kullandı. Geçerli 6 bin 112 oydan 3 bin 659'unu alan Menderes Türel, Gündoğmuş'ta sandıktan birinci çıktı. Muhittin Böcek ise Gündoğmuş'tan 2 bin 282 oy aldı.

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AÇILAN SANDIK: (%100) 35/35

KULLANILAN OY: 6485

TOPLAM OY: 6985

GEÇERLİ OY: 6022

ADAY PARTİSİ OY ORANI

MEHMET ÖZEREN AK Parti 3.616 %60,05

SULTAN ÇETİN İyi Parti 2.264 %37,6

HAYRİ DEMİREL SP 58 %0,96

ALİ BEDAN DP 53 %0,88

YELİZ UZUN CANPOLAT DSP 17 %0,28

LEVENT TEZKERECİOĞLU BTP 14 %0,23



GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE MECLİSİ

AÇILAN SANDIK: (%100) 35/35

KULLANILAN OY: 6487

TOPLAM OY: 6985

GEÇERLİ OY: 5980

PARTİ OY SAYISI OY ORANI

AK PARTİ 3.613 %60,42

İYİ PARTİ 2.166 %36,22

SAADET PARTİSİ 84 %1,4

TKP 51 %0,85

DP 49 %0,82

DSP 17 %0,28



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (GÜNDOĞMUŞ)

AÇILAN SANDIK: (%100) 35/35

KULLANILAN OY : 6485

TOPLAM OY: 6510

GEÇERLİ OY: 6112

ADAY PARTİSİ OY SAYISI

MENDERES TÜREL AK Parti 3659

MUHİTTİN BÖCEK İyi Parti 2282

BÜLENT OKAY Vatan 47

ALİ AKTAŞ SP 45

YELDA DOĞAN DP 32

SEVİNÇ SERTBARUT TKP 15

NAZIM ŞAHİN BTP 15

MUSTAFA OKTAY DSP 10

BEKİR KARADAŞ Bağımsız 7

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 18:02