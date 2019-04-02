İşte Gündoğmuş'ta tüm yönleriyle seçim sonuçları

Alanya'nın komşusu Gündoğmuş'ta AK Partili mevcut Belediye Başkanı Mehmet Özeren, oyların yüzde 60,05'ini alarak yeniden seçilirken, AK Parti 6, İyi Parti 3 meclis üyesi çıkardı

İşte Gündoğmuş'ta tüm yönleriyle seçim sonuçları
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ALANYA'NIN komşusu Gündoğmuş'ta AK Parti Adayı Mehmet Özeren rekor oyla yeniden seçildi. 6 bin 985 kayıtlı seçmenin bulunduğu Gündoğmuş'ta 35 sandıkta 6 bin 485 seçmen oy kullandı. 463 oy geçersiz sayıldı. 6 bin 22 geçerli oyun 3 bin 616'sını alan mevcut başkan Mehmet Özeren yeniden seçildi. İkinci sıradaki İYİ Parti'li Sultan Çetin, yüzde 37.60 oran ve 2 bin 264 oya ulaştı.  
İŞTE YENİ MECLİS ÜYELERİ 
Gündoğmuş Belediye Meclisi seçimi sonucu AK Parti 6, İyi Parti 3 meclis üyesi çıkardı.

İşte yeni belediye meclis üyeleri ve partileri: 
Mehmet Güven (AK Parti Kontenjan), Ali Gülen (AK Parti), Musa Kızılkaya (İyi Parti), Nuri Çevik (AK Parti), Mehmet Ali Yıldız (AK Parti), Feyzullah Kömeç (İyi Parti), Adem Uysal (AK Parti), Havva Kunt (AK Parti), Bilal Arslan (İyi Parti).

Gündoğmuş'u Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti'li Mehmet Güven temsil edecek. 
GÜNDOĞMUŞ'UN TERCİHİ TÜREL OLDU
Gündoğmuş'ta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 35 sandıkta 6 bin 485 seçmen oy kullandı. Geçerli 6 bin 112 oydan 3 bin 659'unu alan Menderes Türel, Gündoğmuş'ta sandıktan birinci çıktı. Muhittin Böcek ise Gündoğmuş'tan 2 bin 282 oy aldı. 

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

AÇILAN SANDIK: (%100) 35/35

KULLANILAN OY: 6485
TOPLAM OY: 6985
GEÇERLİ OY: 6022

ADAY         PARTİSİ        OY      ORANI

MEHMET ÖZEREN    AK Parti    3.616    %60,05
SULTAN ÇETİN    İyi Parti    2.264    %37,6
HAYRİ DEMİREL     SP        58    %0,96
ALİ BEDAN    DP        53    %0,88
YELİZ UZUN CANPOLAT DSP        17    %0,28
LEVENT TEZKERECİOĞLU BTP    14    %0,23


GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE MECLİSİ 

AÇILAN SANDIK: (%100) 35/35

KULLANILAN OY:  6487
TOPLAM OY:  6985
GEÇERLİ OY: 5980

PARTİ         OY SAYISI    OY ORANI

AK PARTİ    3.613        %60,42
İYİ PARTİ    2.166        %36,22
SAADET PARTİSİ    84        %1,4
TKP        51        %0,85
DP        49        %0,82
DSP        17        %0,28
 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (GÜNDOĞMUŞ)

AÇILAN SANDIK: (%100) 35/35

KULLANILAN OY : 6485
TOPLAM OY: 6510
GEÇERLİ OY: 6112

ADAY         PARTİSİ        OY SAYISI 

MENDERES TÜREL    AK Parti    3659
MUHİTTİN BÖCEK    İyi Parti    2282
BÜLENT OKAY    Vatan         47
ALİ AKTAŞ    SP        45
YELDA DOĞAN    DP        32
SEVİNÇ SERTBARUT TKP        15
NAZIM ŞAHİN    BTP        15
MUSTAFA OKTAY    DSP        10
BEKİR KARADAŞ    Bağımsız    7

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 18:02
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