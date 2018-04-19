İşte geçmiş seçimlerde Alanya rakamları

YENİ Alanya, erken seçim kararının ardından Alanya'nın genel seçim karnesini derledi. 2011'de yapılan genel seçimlerde Ak Parti'ye yüzde 42, MHP'ye yüzde 27, CHP'ye ise yüzde 23 oranında oy çıktı. Bu seçimlerde Ak Parti'den o dönem Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı da olan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Gökçen Enç, Hüseyin Samani, Mehmet Vecdi Gönül, Menderes Türel ve Sadık Badak seçildi. CHP'den Deniz Baykal, Arif Bulut, Gürkut Acar, Osman Kaptan ve Yıldıray Sapan vekil olurken, MHP'den ise Tunca Toskay, Mehmet Günal ve Yusuf Ziya İrbeç milletvekili oldu. 2011'de seçimin Alanya ayağında kazanan taraf Ak Parti oldu.

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üç aday vardı. Ak Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'a Alanya'dan yüzde 46, CHP ile MHP'nin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na yüzde 49, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a ise yüzde 4 oranında oy çıktı. Alanya seçmeni, 2014'te ilk kez halkın tercihinin sandığa yansıdığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu CHP ile MHP'nin adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'na verdi.

7 HAZİRAN 2015

7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Alanya'da toplam 575 sandık kuruldu. 190 bin 704 seçmenden 156 bin 686'sı sandığa gitti. Katılım oranı yüzde 82 oranında gerçekleşti. 7 Haziran'daki seçimlerde Alanya'da açılan sandıklarda Ak Parti'ye yüzde 40, MHP'ye yüzde 28, CHP'ye ise yüzde 22 oranında oy çıktı. Ak Parti tüzüğündeki üç kez üst üste seçime katılamama kuralı nedeniyle Mevlüt Çavuşoğlu bu kez liste dışı kaldı ve 7 Haziran'da Ak Parti'den Lütfi Elvan, Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç ve Sena Nur Çelik, CHP'den Niyazi Nefi Kara, Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Mustafa Akaydın, Devrim Kök, MHP'den Mehmet Günal, Ahmet Selim Yurdakul ve Tarkan Akıllı milletvekili seçildiler.

1 KASIM 2015

Ancak 7 Haziran seçimlerinin sonuçlarına yapılan itirazlar neticesinde genel seçimlerin yenilenmesine karar verildi ve Türk halkı 5 ay sonra, yani 1 Kasım 2015'te yeniden sandık başına gitti.

Seçimlerin Alanya ayağında kazanan parti yine Ak Parti oldu. 1 Kasım 2015'te Ak Parti yüzde 49, CHP ile MHP yüzde 22 oranında oy aldılar.

2002, 2007 ve 2011'de üç kez üst üste milletvekili seçilen, 7 Haziran'da 'Üç dönem kuralı' nedeniyle listeye giremeyen, 1 Kasım'da yeniden listeye dahil olan Mevlüt Çavuşoğlu bu kez yeniden milletvekili seçildi.

1 Kasım'daki seçimlerde Ak Parti'den Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın ve Atay Uslu, CHP'den Niyazi Nefi Kara, Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Mustafa Akaydın ve Devrim Kök, MHP'den ise Mehmet Günal ile Ahmet Selim Yurdakul milletvekili seçildiler.

2017 ANAYASA REFERANDUMU

2017'nin 16 Nisan'ında yapılan anayasa referandumunda ise Alanya'dan yüzde 49 evet, yüzde 51 oranında hayır oyu çıktı. Alanya seçmeninin neredeyse yarısından bir fazlası, parlamenter sistemden vazgeçilip cumhurbaşkanlığı seçimine geçilmesini istemedi.