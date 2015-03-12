İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı maaş

12 Mart 2015 Perşembe 13:17
Dünya liderleri arasında yapılan maaş sıralamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk 10 da yer aldı. Erdoğan'ın maaşı Putin'i geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllık 183 bin dolarlık maaşla Putin'i geride bırakarak dünya liderleri maaş sıralamasında 8. sıraya yerleşt. Dolar yükselmeseydi Erdoğan ilk beşe girecekti. Dolar kuru yüzünden Obama ile arasındaki fark açıldı.
ERDOĞAN EN ÇOK MAAŞ ALAN 10 LİDERDEN BİRİ
2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefi olan Türkiye bu hedeften giderek uzaklaşsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllık ücrette ilk 10'a girdi. Listenin başında ise yıllık 400 bin dolarlık maaşla ABD Başkanı Obama yer aldı. (Kaynak:Cumhuriyet)
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Son Güncelleme: 12.03.2015 12:19