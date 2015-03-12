İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı maaş

Dünya liderleri arasında yapılan maaş sıralamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk 10 da yer aldı. Erdoğan'ın maaşı Putin'i geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllık 183 bin dolarlık maaşla Putin'i geride bırakarak dünya liderleri maaş sıralamasında 8. sıraya yerleşt. Dolar yükselmeseydi Erdoğan ilk beşe girecekti. Dolar kuru yüzünden Obama ile arasındaki fark açıldı.

ERDOĞAN EN ÇOK MAAŞ ALAN 10 LİDERDEN BİRİ