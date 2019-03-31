İşte Büyükçekmece'de Alanyalı Uysal'ın durumu

Alanya'nın takip ettiği seçim sonuçları arasında, Alanyalı Mevlüt Uysal'ın belediye başkan adayı olduğu İstanbul-Büyükçekmece de yerini aldı

İşte Büyükçekmece'de Alanyalı Uysal'ın durumu
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı iken İstanbul-Büyükçekmece'den Cumhur İttifakı Adayı olarak ilan edilen AlanyaMevlüt Uysal'la ilgili de dün heyecan doruktaydı. Büyükçekmece’de CHP’nin adayı Hasan Akgün 57.136 oy (%49,57), 
Ak Partinin adayı Alanyalı Mevlüt Uysal 55.813 oy (%48,42),
Saadet Partisi adayı Caner Bitiş 794 oy (%0,69), 
DSP adayı Ümit Şahbaz 503 oy (%0,44) aldı. 

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 14:28
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