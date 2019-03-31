İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı iken İstanbul-Büyükçekmece'den Cumhur İttifakı Adayı olarak ilan edilen Alanyalı Mevlüt Uysal'la ilgili de dün heyecan doruktaydı. Büyükçekmece’de CHP’nin adayı Hasan Akgün 57.136 oy (%49,57),
Ak Partinin adayı Alanyalı Mevlüt Uysal 55.813 oy (%48,42),
Saadet Partisi adayı Caner Bitiş 794 oy (%0,69),
DSP adayı Ümit Şahbaz 503 oy (%0,44) aldı.
İşte Büyükçekmece'de Alanyalı Uysal'ın durumu
Alanya'nın takip ettiği seçim sonuçları arasında, Alanyalı Mevlüt Uysal'ın belediye başkan adayı olduğu İstanbul-Büyükçekmece de yerini aldı
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı iken İstanbul-Büyükçekmece'den Cumhur İttifakı Adayı olarak ilan edilen Alanyalı Mevlüt Uysal'la ilgili de dün heyecan doruktaydı. Büyükçekmece’de CHP’nin adayı Hasan Akgün 57.136 oy (%49,57),
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