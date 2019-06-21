İşte Böcek'in Alanya programı!

ALPER KUTAY

24 Haziran’da Alanya’ya gelecek olan Başkan Böcek, saat 9.30’da Alanya’nın 102 mahalle muhtarı ile The Lumos Deluxe Resort Hotel’de toplantı yapacak. Ardından saat 13.30’da Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret edecek olan Başkan Böcek, saat 14.30’da Hal Komisyoncuları Derneği temsilcileriyle The Lumos Deluxe Resort Hotel’de bir araya gelecek. Saat 16.00’da aynı mekanda ulaşım esnafı temsilcileri ile toplantı yapacak olan Başkan Böcek, saat 17.30’da turizmcilerle sektörün sorunlarını masaya yatıracak. Başkan Böcek, saat 19.30’da Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunacağı İğneli Fıçı programında hem Dim’in hem de Alanyalıların sorularını yanıtlayacak.