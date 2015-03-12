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İşte Benim Stilim'de öyle bir şey oldu ki! Nurella'nın ağzı açık kaldı

İşte Benim Stilim'in yeni yarışmacılarından Çiğdem Çelik son bölümde Nur Yerlitaş'ın kulağına fısıldadığı sırla merak konusu oldu

İşte Benim Stilim'de öyle bir şey oldu ki! Nurella'nın ağzı açık kaldı

İşte Benim Stilim'in yeni yarışmacılarından Çiğdem Çelik son bölümde Nur Yerlitaş'ın kulağına fısıldadığı sırla merak konusu oldu

12 Mart 2015 Perşembe 18:59
İşte Benim Stilim'de öyle bir şey oldu ki! Nurella'nın ağzı açık kaldı
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İŞTE Benim Stilim'in yeni yarışmacılarından Çiğdem Çelik son bölümde Nur Yerlitaş'ın kulağına fısıldadığı sırla merak konusu oldu. Çiğdem Çelik 'in iddiasına göre yayında söyleyemediği o sözü Nazlı Hamarat söylemişti. Nur Yerlitaş 'ın kulağına söylenen sözle suratının rengi değişince herkes daha da meraklandı.
İşte Benim Stilim'e sonradan dahil olan Çiğdem Çelik , eski ekibin hedef tahtası haline geldi. Hostes olan Çiğdem Çelik 'e karşı Nur Yerlitaş'ın çete benzetmesini yaptığı Özden Cerrahoğlu , Nihal Candan ve Nazlı Hamarat üçlü koalisyonu işliyor. Çiğdem Çelik 'i her kıyafetinde yerden yere vuran 'üçlü çete' yarışmanın kontrolünü ele geçirmiş görünüyor.
ÇİĞDEM ÇELİK NUR YERLİTAŞ'IN KULAĞINA NE DEDİ?
11 Mart 2015 tarihindeki İşte Benim Stilim yarışmasında Çiğdem Çelik ile Nazlı Hamarat arasında yine bildik atışmalar yaşandı. Çiğdem Çelik jürinin önüne geldiğinde Nur Yerlitaş 'Sizin aranızdaki sorun nedir' diye sorunca ortaya 'merak konusu' olan bir fısıltı çıktı.
Çiğdem Çelik, Nazlı Hamarat 'ın kuliste kendisine söylediği bir söz olduğunu 'bunu yayında söylemesinin mümkün olmadığını' söyledi. Bunun üzerine Nur Yerlitaş 'gel kulağıma söyle' dedi. Çiğdem Çelik de Nur Yerlitaş 'ın yanına gidip onun kulağına Nazlı Hamarat ile ilgili sırrı fısıldadı.
Nazlı Hamarat ne demişse Nur Yerlitaş 'ın yüzü değişti. Diğer jüri üyeleri merak edince Nur Yerlitaş 'Burda söylenecek bir söz değil' dedi. Şimdi herkes Nazlı Hamarat 'ın ne söylemiş olabileceğini merak ediyor. Çiğdem Çelik ile Nazlı Hamarat arasında yarışmada 'tavana vuran' bir kavga yaşandı.
ÇİĞDEM ÇELİK 'E NAZLI HAMARAT NE DEDİ?
Sosyal medya hesaplarından Instagram 'da Nur Yerlitaş'ın kulağına fısıldanan sözle ilgili dedikodular dolaşmaya başladı. İddiaya göre Çiğdem Çelik kuliste karşılaştığı Nazlı Hamarat 'a 'Nasılsın canım!' dedi. Nazlı Hamarat bu söz üzerine Çiğdem Çelik'e, 'Bana selam verme estetikli şeytan!' karşılığını verdi.
Kaynak: Piramit Haber

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Son Güncelleme: 12.03.2015 18:44
Anahtar Kelimeler:
Nazlı HamaratNur YerlitaşÇiğdem Çelikİşte Benim Stilim
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