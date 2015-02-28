İŞTE Benim Stilim Eleme Gecesi’nde; İvana Sert sergilediği “Latin Salsa” dansıyla geceye renk kattı. İşte Benim Stilim’in bu hafta yapılan eleme gecesinin konuk jüri üyesi; eser yenenler'di..

Programda ayrıca; Murat Dalkılıç performansları ile herkesi eğlendirdi. Eser Yenenler, programa yorumları ve espirileriyle renk katarken, Murat Dalkılıç ise seslendirdiği birbirinden güzel şarkıları ve danslarıyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatarak geceye damgasını vurdu.

8 yarışmacı eleme gecesinde elenmemek için mücadele ederken, giysileriyle sürprizler yapıyorlar. Gecenin konsepti ise “Gecenin Yıldızı”. Gecenin Yıldızı kıyafeti ile ekrana gelen yarışmacılar jüri üyelerinin beğenisini kazanmak için kıyasıya yarışıyor, birbirinden renkli görüntüler ve eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

İşte Benim Stilim'de kim elendi?

İşte Benim Stilim 'de bu hafta kim elendi sorusu büyük merak konusuydu. star konseptli eleme gecesinde İşte Benim Stilim jürisinden en düşük oyu Melisa Şahin aldı ve elenmek için ismi ortaya çıkan ilk isim oldu. Diğer ismi ise İşte Benim Stilim yarışmacıları kavgalı bir tartışma sonunda belirledi. Melisa Şahin ile birlikte İşte Benim Stilim jürisinin önüne Zeynep Öztürk çıktı. İşte Benim Stilim son oylamayı yaparak yarışmadan bu hafta gidecek ismi belirledi.

JÜRİNİN OYLARI

Eser Yenerler 'Melisa Şahin' elensin dedi.

Kemal Doğulu 'Melisa Şahin' gitsin dedi.

İvana Sert 'Melisa Şahin' elensin dedi.

Kemal Doğulu 'Melisa Şahin' elensin dedi.

Nur Yerlitaş 'Melisa Şahin' elensin dedi.

MELİSA ŞAHİN KİMDİR?

25 yaşında olan Melisa Şahin bugüne kadar sunuculuk ve modellik yapmıştır. 1.78 boyunda olan Melisa Şahin 55 kilodur. Hayvansever Melisa Şahin yarışmayı kazandığı takdirde sokak hayvanlarına yardımcı olacağını belirtmiştir. Yarışmacının hobileri arasında binicilik sporu vardır. Bildiği diller: İngilizce, Korece ve İtalyanca. Güzel manken Model Of Turkey üçüncüsüdür. Kanal T’de Melisa ve Moda programının sunuculuğunu yapmıştır.



