İşte aydınlatmada tasarrufun ipuçları

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, binalarda tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 20’si aydınlatma amaçlı kullanılıyor. Elektrik enerjisinin ne kadar değerli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanmak ve bu konuda bazı önlemler almak mümkün.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberi göre, aydınlatma için harcanan enerji; kullanılan ampul, lamba çeşitlerine ve dizayna göre değişiklik gösteriyor. Örneğin; 15 Watt enerji tasarruflu bir lamba, 60 Watt normal bir ampulden yüzde 75 oranında daha az elektrik harcıyor. Ayrıca, floresan lambalar, halojen ve normal lambalara göre daha ekonomik. Uzun süreli kullanım alanlarında; örneğin mutfak, oturma odası, salon ve koridorlarda normal lamba yerine tasarruşu lamba kullanarak daha az enerji sarf etmek mümkün.



Ampulleri temizleyin



Bakanlığın tespitlerine göre aydınlatma giderlerini en aza indirmenin bazı yolları şöyle:



- Evlerde normal lambalar (akkor şamanlı lamba) yerine tasarruflu lambalar kullanmak. 75 Watt’lık akkor şamanlı lamba yerine, 15 Watt’lık bir kompakt floresan lamba kullanarak, yüzde 80 daha az enerji tüketilebilir.



- Kullanmadığınız odaların lambalarını kapatmak.



- Işık miktarını kontrol edilebilme özelliği olan lambalar tercih etmek.



- Ampullerin kir ve tozlarını kuru bezle temizlemek.



- Daha fazla aydınlatmaya ihtiyaç duyulan bölümlerde, çok sayıda düşük güçlü lamba yerine yüksek güçlü lamba kullanmak.



- Yüksek verimli uygun ışık kaynağı ve ışığı verimli kullanan armatürler seçmek.



- Işık geçişini engelleyen abajurlar kullanmamak.



- Aydınlatmayı; okuma, çalışma ve güvenlik için gerekli alanlara yoğunlaştırırak, diğer alanlarda aydınlatmayı azaltmak, aşırı aydınlık ve karanlık alanlar maydana getirmemek. Genel aydınlatma yerine kısmi aydınlatmayı tercih etmek.



- Merdiven aydınlatmasında düşük güçlü lambalar kullanmak,



- Genel kullanım alanlarında sensörlü aydınlatma kullanımı.



Açık renkli boya etkisi



Aydınlatmada tasarruf için diğer bazı yollar ise şöyle:



- Odaları açık renkli boyayarak aydınlatma ihtiyacını azaltmak.



- Özel günler dışında dekoratif aydınlatma yapmamak.



- Gündüzleri elektrikle aydınlatma yerine, gün ışığı kullanımı yapmak.



- Klasik lamba düğmelerini yeni ve modern olanlarıyla değiştirmek.



- Dış alanlarında saat kurulumu ile ışıklandırma yapmak ya da hareket sensörü kullanmak.