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İşte ASAT'ın yeni karargâhı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya'da halkın ayağına hizmeti daha hızlı götürecek

İşte ASAT'ın yeni karargâhı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya'da halkın ayağına hizmeti daha hızlı götürecek

19 Aralık 2016 Pazartesi 13:45
İşte ASAT'ın yeni karargâhı
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Haber: Alper KUTAY
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya’da üç farklı noktadan hizmet verecek. Alanya merkez, İncekum ve Mahmutlar ana üs olacak. Alanya merkezdeki sistemini oturtan ASAT,  Batı’daki mahallelere hizmeti daha hızlı ulaştırmak için İncekum Belediye Binası’na şantiye ve birimlerini kurdu. Benzer bir yatırım da Mahmutlar’da yapılıyor. Mahmutlar Arıtma Tesisi yanındaki araziye 1 milyon TL'ye mal olacak yeni bir şantiye ve idari bina yapılıyor. Yapımı büyük bir hızla süren bina hizmete girdiği zaman Kestel Mahallesi dahil, Doğu’daki mahallelere ASAT yatırım ve hizmetleri bu binadan verilecek.
VATANDAŞA YERİNDE HİZMET
Yeni yapılanma hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “ASAT hizmetlerini Alanya’da daha hızlı ve kolay verebilmek için yapılanma sürecini Alanya’nın Doğu ve Batısı’nda da başlattık. ASAT Genel Müdürü Sayın Faruk Karaçay’la birlikte projesini oluşturduğumuz yerinden hizmet anlayışını Alanya merkezin yanı sıra Batı’da İncekum, Doğu da ise Mahmutlar’a kurduğumuz binalarla sağlayacağız. Alanya merkez ve İncekum’da şu an faaliyetler sorunsuz bir şekilde sürüyor. Mahmutlar’daki merkezi de önümüzdeki yılın ilk aylarında açmayı planlıyoruz. Böylece halkımızı daha fazla yormadan hizmeti ayağına götüreceğiz. Vatandaşlarımız bu merkezlerden ASAT’ın verdiği tüm hizmetlerden yararlanabilecek. Öte yandan oluşturulacak ekiplerle bölgedeki su ve kanalizasyonla ilgili sorunlara anında müdahale edeceğiz" dedi.
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