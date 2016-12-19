İşte ASAT'ın yeni karargâhı

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya’da üç farklı noktadan hizmet verecek. Alanya merkez, İncekum ve Mahmutlar ana üs olacak. Alanya merkezdeki sistemini oturtan ASAT, Batı’daki mahallelere hizmeti daha hızlı ulaştırmak için İncekum Belediye Binası’na şantiye ve birimlerini kurdu. Benzer bir yatırım da Mahmutlar’da yapılıyor. Mahmutlar Arıtma Tesisi yanındaki araziye 1 milyon TL'ye mal olacak yeni bir şantiye ve idari bina yapılıyor. Yapımı büyük bir hızla süren bina hizmete girdiği zaman Kestel Mahallesi dahil, Doğu’daki mahallelere ASAT yatırım ve hizmetleri bu binadan verilecek.

VATANDAŞA YERİNDE HİZMET

Yeni yapılanma hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “ASAT hizmetlerini Alanya’da daha hızlı ve kolay verebilmek için yapılanma sürecini Alanya’nın Doğu ve Batısı’nda da başlattık. ASAT Genel Müdürü Sayın Faruk Karaçay’la birlikte projesini oluşturduğumuz yerinden hizmet anlayışını Alanya merkezin yanı sıra Batı’da İncekum, Doğu da ise Mahmutlar’a kurduğumuz binalarla sağlayacağız. Alanya merkez ve İncekum’da şu an faaliyetler sorunsuz bir şekilde sürüyor. Mahmutlar’daki merkezi de önümüzdeki yılın ilk aylarında açmayı planlıyoruz. Böylece halkımızı daha fazla yormadan hizmeti ayağına götüreceğiz. Vatandaşlarımız bu merkezlerden ASAT’ın verdiği tüm hizmetlerden yararlanabilecek. Öte yandan oluşturulacak ekiplerle bölgedeki su ve kanalizasyonla ilgili sorunlara anında müdahale edeceğiz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.