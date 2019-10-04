İşte Antalya'nın taşıt istatistiği

BU araçların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya'da ise ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 88 bin 983 taşıt bulunuyor. Bu taşıtların yüzde 47,2'sini otomobil, yüzde 26,4'ünü motosiklet, yüzde 17,1'ini kamyonet, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımından İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 287 bin 52 motosiklet sayısı ile 327 bin 27 olan İstanbul'dan sonra 2. sırada yer aldı. Batı Akdeniz'in ikinci büyük kenti Isparta'da ise ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 177 bin 862 taşıt bulunuyor. Bu araçların yüzde 45,9'unu otomobil, yüzde 22,1'ini motosiklet, yüzde 14,3'ünü kamyonet, yüzde 12,8'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımın iller bazında 29. sırada yer aldı. Burdur da trafiğe kayıtlı toplam 135 bin 287 araç bulunuyor. Bu taşıtların yüzde 40,4'ünü otomobil, yüzde 25,2'sini motosiklet, yüzde 16,6'sını traktör, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 4,2'sini kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,6'sini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımından iller bazında 38. sırada yer aldı.