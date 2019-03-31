İşte Antalya'dan ilk sonuçlar! Alanya'nın BŞB oylarında son durum

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Alanya'da kullanılan oylarda Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel önde gidiyor. Türel'in 13 bin 190 oyuna karşılık, Millet İttifakı Adayı Muhittin Böcek'in 11 bin 24 oy aldığı bildirildi.
ANTALYA BŞB
TEPE MAHALLESİ 1230 NO'LU SANDIK
MENDERES TÜREL 118
MUHİTTİN BÖCEK 71
ANTALYA BŞB
GÜLLERPINARI MAHALLESİ 1058 NOLU SANDIK
CHP : 129
AK Parti: 107
DP : 3
DSP : 1
BAĞIMSIZ: 1
ANTALYA BŞB
SARAY MAHALLESİ 1172 NOLU SANDIK
CHP : 138
AK PARTİ: 109
ANTALYA BŞB
AVSALLAR ENDÜSTRİ MESLEK 1017 NUMARALI SANDIK
CHP: 164
AKP:75
ANTALYA BŞB
ŞEKERHANE MAHALLESİ 1222 NOLU SANDIK
CHP 131
AK PARTİ 116
ANTALYA BŞB
AVSALLAR MAHALLESİ 2022 NOLU SANDIK
CHP: 116
AK PARTİ: 116
ANTALYA BŞB
CİKCİLLİ MEHMET EMİNE ÖNCÜ 2051 NUMARALI SANDIK
AK PARTİ:163
CHP:104
ANTALYA BŞB
GÜLLERPINARI MAHALLESİ 1073 NUMARALI SANDIK
AK PARTİ :116
CHP: 120
ANTALYA BŞB
KONAKLI MAHALLESİ GAZİ İLKOKULU 2023 NUMARALI SANDIK
MHP:116
İYİ Parti:146
Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 20:51