İşte Antalya'dan ilk sonuçlar! Alanya'nın BŞB oylarında son durum

Alanya'da kullanılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı oylarında Türel önde gidiyor

İşte Antalya'dan ilk sonuçlar! Alanya'nın BŞB oylarında son durum
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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Alanya'da kullanılan oylarda Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel önde gidiyor.  Türel'in 13 bin 190 oyuna karşılık, Millet İttifakı Adayı Muhittin Böcek'in 11 bin 24 oy aldığı bildirildi.

ANTALYA BŞB 
TEPE MAHALLESİ 1230 NO'LU SANDIK

MENDERES TÜREL 118
MUHİTTİN BÖCEK  71

ANTALYA BŞB 
GÜLLERPINARI MAHALLESİ 1058 NOLU SANDIK 

CHP    : 129 
AK Parti: 107
DP    : 3
DSP    : 1 
BAĞIMSIZ:  1

ANTALYA BŞB 
SARAY MAHALLESİ 1172 NOLU SANDIK 
CHP    : 138
AK PARTİ: 109

ANTALYA BŞB

AVSALLAR ENDÜSTRİ MESLEK 1017 NUMARALI SANDIK

CHP: 164

AKP:75

ANTALYA BŞB 
ŞEKERHANE MAHALLESİ 1222 NOLU SANDIK

CHP 131
AK PARTİ 116 

ANTALYA BŞB

AVSALLAR MAHALLESİ 2022 NOLU SANDIK
CHP: 116
AK PARTİ: 116

ANTALYA BŞB

CİKCİLLİ MEHMET EMİNE ÖNCÜ 2051 NUMARALI SANDIK

AK PARTİ:163

CHP:104

ANTALYA BŞB

GÜLLERPINARI MAHALLESİ 1073 NUMARALI SANDIK

AK PARTİ :116
 CHP: 120

ANTALYA BŞB

KONAKLI MAHALLESİ GAZİ İLKOKULU 2023 NUMARALI SANDIK

MHP:116

İYİ Parti:146

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 20:51
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