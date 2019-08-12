İşte Antalya'daki belediye başkanlarının maaşları!

İDRİS ÖZYOL-ÖZEL HABER

SON dönemlerde belediye başkanlarının aldıkları maaşlar ve ilave ödemeler merak konusu. Başkanların maaşı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanının özlük hakları” başlıklı 39’uncu maddesine göre belirleniyor. Maaşların belirlenmesinde dikkate alınan kriter de yönettikleri ilçe ya da ilin nüfus yoğunluğu. Buna göre nüfusu 2 milyondan fazla olan illerde belediye başkanlarının maaşı brüt 32 bin 161 TL olurken, nüfusu 10 bine kadar olan ilçelerde ise 10 bin 8 lira. Bu rakamlara alınan huzur hakkı ve sosyal denge tazminatları dahil değil. Emekli olduktan sonra belediye başkanı olanlar ayrıca emekli maaşı da alıyor.

BAŞKANLARIN ALDIĞI MAAŞLAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 32 bin 161 TL

Kepez Belediye Başkanı

Hakan Tütüncü 21 bin 776 TL

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal 19 bin 7 TL

İŞTE ADEM MURAT YÜCEL'İN MAAŞI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel 19 bin 7 TL

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen 16 bin 238 TL

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen 16 bin 238 TL

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan 16 bin 238 TL

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin 14 bin 161 TL

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu 14 bin 161 TL

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç 14 bin 161 TL

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş 14 bin 161 TL

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek 14 bin 161 TL

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz 14 bin 161 TL

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi 11 bin 392 TL

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu 11 bin 392 TL

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk 11 bin 392 TL

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya 11 bin 392 TL

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan 11 bin 392 TL

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren 10 bin 7 TL

İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru 10 bin 7 TL

HUZUR HAKKI DA ALIYORLAR

Belediye başkanlarına ayrıca ayda 295 lira, her çocuk için de 34 lira yardım yapılıyor. Çocuk 6 yaşından küçükse bu rakam 69 liraya çıkıyor. Diğer yandan, meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25’inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.