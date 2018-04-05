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İşte ALTSO'da meclis üye dağılımları

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) bayram havasında geçen bir seçimle başkanını seçti

İşte ALTSO'da meclis üye dağılımları

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) bayram havasında geçen bir seçimle başkanını seçti

05 Nisan 2018 Perşembe 23:01
İşte ALTSO'da meclis üye dağılımları
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Haber: Alper KUTAY

İLK kez 2013'ün Haziran ayında ALTSO Başkanı seçilen Mehmet Şahin, 4 yıllık başarılı bir geçmişin ardından yeniden başkan seçildi. Şahin, 24 komiteden 19'unun oyunu alarak rakibi Mustafa Tuna'ya bir kez daha fark attı. Mehmet Şahin 51 meclis üyesi alırken, Mustafa Tuna ise 17 meclis üyesi alabildi. ALTSO'da toplam 4.737 üye oy kullandı. Mehmet Şahin'e 2.509, Mustafa Tuna'ya ise 2.225 oy çıkarken, 3 oy da geçersiz sayıldı.

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