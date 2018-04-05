İşte ALTSO'da meclis üye dağılımları

Haber: Alper KUTAY

İLK kez 2013'ün Haziran ayında ALTSO Başkanı seçilen Mehmet Şahin, 4 yıllık başarılı bir geçmişin ardından yeniden başkan seçildi. Şahin, 24 komiteden 19'unun oyunu alarak rakibi Mustafa Tuna'ya bir kez daha fark attı. Mehmet Şahin 51 meclis üyesi alırken, Mustafa Tuna ise 17 meclis üyesi alabildi. ALTSO'da toplam 4.737 üye oy kullandı. Mehmet Şahin'e 2.509, Mustafa Tuna'ya ise 2.225 oy çıkarken, 3 oy da geçersiz sayıldı.