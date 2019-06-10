İşte ALKÜ’de bu yıl ilk defa öğrenci alacak bölümler

YAKLAŞIK dört yıl önce kurularak açtığı yeni fakülte ve bölümler ile nitelikli büyümesini sürdüren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da açtığı yeni bölümler ile ilk defa öğrenci alınacak bölüm sayısını artırıyor. Doluluk oranı Türkiye ortalamasının üzerinde olan bölümlerine bu yıl 10 yeni bölüm eklemeyi planlayan ve YÖK’e başvuran ALKÜ’nün tüm bölümlerine YÖK’ten onay geldi. Buna göre bu yıl Eylül ayında ilk defa öğrenci alacak bölümler şöyle:
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği (ikinci öğretim)
ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
ALTSO Meslek Yüksekokulu
Elektrik
Sosyal Hizmetler (birinci ve ikinci öğretim)
Akseki Meslek Yüksekokulu
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