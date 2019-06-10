İşte ALKÜ’de bu yıl ilk defa öğrenci alacak bölümler

YAKLAŞIK dört yıl önce kurularak açtığı yeni fakülte ve bölümler ile nitelikli büyümesini sürdüren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da açtığı yeni bölümler ile ilk defa öğrenci alınacak bölüm sayısını artırıyor. Doluluk oranı Türkiye ortalamasının üzerinde olan bölümlerine bu yıl 10 yeni bölüm eklemeyi planlayan ve YÖK’e başvuran ALKÜ’nün tüm bölümlerine YÖK’ten onay geldi. Buna göre bu yıl Eylül ayında ilk defa öğrenci alacak bölümler şöyle:

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Havacılık Yönetimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Eğitim Fakültesi

Türkçe Öğretmenliği

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği (ikinci öğretim)

ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu

Aşçılık

ALTSO Meslek Yüksekokulu

Elektrik

Sosyal Hizmetler (birinci ve ikinci öğretim)

Akseki Meslek Yüksekokulu

Tapu Kadastro