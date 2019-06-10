İşte ALKÜ’de bu yıl ilk defa öğrenci alacak bölümler

Eylül ayında yeni başlayacak eğitim-öğretim döneminde ALKÜ tarafından YÖK’e ilk defa öğrenci alınması için yapılan bölüm başvurularının tümüne onay geldi.

İşte ALKÜ’de bu yıl ilk defa öğrenci alacak bölümler
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YAKLAŞIK dört yıl önce kurularak açtığı yeni fakülte ve bölümler ile nitelikli büyümesini sürdüren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da açtığı yeni bölümler ile ilk defa öğrenci alınacak bölüm sayısını artırıyor. Doluluk oranı Türkiye ortalamasının üzerinde olan bölümlerine bu yıl 10 yeni bölüm eklemeyi planlayan ve YÖK’e başvuran ALKÜ’nün tüm bölümlerine YÖK’ten onay geldi. Buna göre bu yıl Eylül ayında ilk defa öğrenci alacak bölümler şöyle:
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü
Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği
Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği (ikinci öğretim)
ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu
Aşçılık 
ALTSO Meslek Yüksekokulu
Elektrik 
Sosyal Hizmetler (birinci ve ikinci öğretim)
Akseki Meslek Yüksekokulu
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