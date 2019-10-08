İşte ALKÜ eski Rektörü Pınarbaşı’nın yeni görevi

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü’nde göreve başladı. ALKÜ’nün kurucu rektörü olan ve uzun yıllar Alanya’ya hizmet veren Pınarbaşı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin akademik kadrosunda yerini aldı.