İşte ALKÜ Alanya EAH'ın yeni başhekimi

BAŞKENT Üniversitesi Alanya Hastanesi'nden ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçtiği öğrenilen kardiyoloji uzmanı Çiçek'in yeni başhekim olarak atandığı öğrenildi. Hastanenin son başhekimi Prof. Dr. Bülent A.T. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
DAVRAN ÇİÇEK'İN ÖZGEÇMİŞİ
Eğitim ve Uzmanlık
20/05/2004 - Danışmanlık Kardiyolojisi
04/05/2010 - Yardımcı Profesör
10/12/2012 - Assocıate Proessor.
12/09/2018 - Profesör
Deneyim
15000'in üzerinde teşhis prosedürü ve 4000 müdahale (cto, kompleks koroner girişim, periferik girişimler, akut inme vb.)
Mesleki Üyelikler
Avrupa Perkütan Kardiyovasküler Müdahaleler Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği
Avrupa Kardiyoloji Derneği