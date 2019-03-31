102 mahallesi bulunan Alanya'nın Çarşı Mahallesi'nde Kadri Kasapoğlu, Cikcilli Mahallesi’nde Selim Şanlı, Mahmutseydi Mahallesi'nde Resul Bülbül, Güllerpınarı Mahallesi’nde Serap Neğiş, Aliefendi Mahallesi’nde Rüştü Vural, Oba Mahallesi'nde Şeref Gürkan, Şekerhane Mahallesi’nde Mustafa Taş, Hacet Mahallesi’nde Hakan Arif Karagöz, Tosmur Mahallesi’nde Zafer Gürel, Bektaş Mahallesi’nde Ramazan Kaya, Kargıcak Mahallesi’nde Muhammer Asiltürk, Konaklı Mahallesi’nde Mustafa Arınç, Okurcalar Mahallesi’nde Orhan Baysal, Mahmutlar Mahallesi’nde Ahmet Top, Avsallar Mahallesi'nde İbrahim Görgülü, Sugözü Mahallesi'nde Hasan Uysal, Elikesik Mahallesi'nde Yusuf Boz, Tepe Mahallesi’nde Hamza Durna, Saray Mahallesi’nde Süleyman Dora, Kadıpaşa Mahallesi’nde Hasan Öner, Küçükhasbahçe Mahallesi’nde Ali Yalçın, Payallar Mahallesi’nde Ali Öztürk, Oba Mahallesi’nde Şeref Gürkan seçimi alan isim oldu.Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2019, 14:38
İşte Alanya'nın yeni muhtarları! Sürpriz isimler...
Mahalli idareler Genel Seçimleri’nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Alanya'nın bazı büyük mahallelerinde seçilen muhtarlar belli oldu.
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YORUMLAR
Şevket Yılmaz - 2 gün Önce
Hele şükür Arap gitti, koltukta ölecek ti bu ne hırs arkadaş..
İncekum Mahallesi Orhan Baysal Okurcalar Mahallesi Hasan Emiroğlu Alara Mahallesi Arif Çelik