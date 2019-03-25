İşte Alanya’da dün akşamki fırtınanın bilançosu

ALANYA Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, dün kentte rüzgarın hızı saatte 82 kilometreye kadar yükseldi. Rüzgarın saatteki hızının Alanya’da bölge bölge değişiklik gösterdiğini belirten yetkililer, Alanya’da rüzgarın hızının en yüksek ölçüldüğü bölgenin Toslak Mahallesi olduğunu ifade ettiler. Toslak Mahallesi’nde rüzgarın saatteki hızının 82 kilometre olarak ölçüldüğünü ifade eden yetkililer, Alanya merkezde rüzgarın saatteki hızının ise 53 kilometreye kadar yükseldiğini kaydettiler. Dün meteoroloji yetkilileri en düşük ölçümü ise saatte 47 kilometre olarak Konaklı Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Şiddetli rüzgar ve fırtına ise Alanya’daki tarım alanlarında beklendiği gibi bir tahribata neden olmadı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, sabah saatlerinde tüm delegelere mesaj atarak bölgelerindeki durum hakkında kendilerini bilgilendirmesini istediğini ifade ederek, “Ancak şu ana kadar delegelerimizden gelen kötü bir haber yok. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ise Türkler Mahallesi’nde bulunan bir üretici başvuruda bulunmuş. Fırtına nedeniyle 7 dönümlük bir muz serasında maddi hasar meydana gelmiş. Çok şükür bunun dışında tatsız bir haber almadık” dedi.