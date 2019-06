İşte Alanya'da bayramlaşma saatleri

ALANYA'DA her yıl düzenlenen protokol bayramlaşma töreninin programı belli oldu. Ramazan Bayramı’nın ilk günü vatandaşlar ve siyasiler bayramlaşma programında buluşacak. Siyasi partilerde ise bayramlaşma törenlerinin yarın yapılacağı öğrenildi. AK Parti her bayramda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlarla saat 09.45’de parti binası önünde bayramlaşacak. MHP de her bayram olduğu gibi teşkilat binası önünde partililerle buluşacak. MHP'de bayramlaşma saat 09.30'da gerçekleştirilecek. İYİ Parti ise saat 10.00'da ilçe binasında vatandaşlarla bayramlaşacak. CHP İlçe teşkilatı bayramlaşma törenini saat 09.30'da teşkilat binasında yapacak.

İŞTE ALANYA PROTOKOLÜNÜN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

Alanya halkının ve kamu kurum ve kuruluş mensuplarının topluca bayramlaşmalarını sağlamak için protokol bayramlaşması bu yıl Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek. Saat 10.30 - 11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan törenin ardından bayram kutlamaları çerçevesinde Alanya protokolü tarafından huzurevi ve cezaevi de topluca ziyaret edileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2019, 09:39