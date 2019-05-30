İşte Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin başlama tarihi!

3 gün sürecek olan 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde sevilen sanatçılar Bülent Ersoy, Yalın ve Ajda Pekkan ücretsiz konserleriyle vatandaşlarla buluşacak. Ayrıca her gün açılacak stantlar ve sergilerle Osmanlı döneminin sanat ve kültürel yapısı ziyaretçilere aktarılacak. Unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekler ile kültürlerin geleceğe aktarılmaya çalışıldığı festivalde Alanya’nın mutfak kültürü de katılımcılara yansıtılmaya çalışılacak. Ebru, çini, cam üfleme, takı gibi Türk kültürünü yansıtan sanatların işleneceği festivalde ayrıca Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte “Osmanlı” temalı bir de defile düzenlenecek. Alanya Belediyesi atölyelerinde hazırlanan koza ürünleri de açılan stantlarda sergilenecek. Öte yandan Polonya ve Letonya temsilcileri de festivalde stant açarak kendi ülkelerine özgü tanıtım materyallerini sergileme imkânı bulacak. Temsili Yörük Göçü ile başlayacak programlara Rusya, Polonya, Letonya, Litvanya ve Almanya olmak üzere 5 ülke, 7 kardeş şehirden 73 kişilik delegasyonlar da katılacak. Programa ayrıca Rusya, Polonya ve Letonya Başkonsolosları da iştirak edecek.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 17:42