İşte Alanya plajlarının notu! 'Mükemmel’ seviyesine çıktı

ALPER KUTAY

BUNA göre Alanya'nın tüm plajlarında yapılan analizler neticesinde 55 plaj 'mükemmel' not aldı. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, Türkiye'nin tüm plajlarında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirme yapıldı. Alanya’daki bölgelerin sağlık ocakları tarafından alınan numunelerde plajların tüm detayları incelendi. Yüzenlerin maruz kaldıkları risk seviyesinin değerlendirilmesi, kirliliğin tespiti ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için Alanya'nın 55 plajından numune alındı. Dünyaca ünlü plajlara sahip olan Alanya’nın denizi analiz sonucu tam not aldı. 'Mükemmel', 'İyi' ve 'Kötü' değerlendirmeleri ile sınıflandırılan plaj analizlerinde, duş alanları, tuvaletler, soyunma kabinleri, engelli erişimi, cankurtaran ve gözetleme kabini gibi detaylar da değerlendirmeye alındı. Alanya'da yapılan analiz sonuçlarına göre 55 plaj, 'mükemmel' sonucunu aldı. Böylelikle görselliği ile Türkiye'nin ve dünyanın en güzel plajlarının bulunduğu bölgeler arasında yer alan Alanya, güzelliğini de tescillemiş oldu.