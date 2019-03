İşte Alanya'nın yeni uçuş saatleri

TÜRK Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan düzenlediği Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) sefer sayısı 31 Mart itibariyle yaz tarifesi kapsamında her gün 2'den 3'e çıkacak. Yeni uçuş saatleri İstanbul-GZP için 00.45, 13.40 ve 17.30 olacak. GZP-İstanbul için ise yeni saatler 03.10, 16.10 ve 20.00 olarak belirlendi.

PEGASUS MAYISTA BAŞLIYOR

Pegasus Hava Yolları'nın, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan her gün 1, bazı günler 2 kez düzenlediği GZP sefer sayısı da 1 Mayıs itibariyle yaz tarifesi kapsamında her gün 3'e çıkacak. Yeni uçuş saatleri İstanbul-GZP için 06.35, 18.15 ve 21.10 olacak. GZP-İstanbul için ise yeni saatler 07.50, 08.35 ve 20.10 olarak belirlendi.

ANADOLU JET 29 MART'TA

Anadolu Jet'in ise, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan haftada 4 gün düzenlediği GZP sefer sayısı 29 Mart 2019 itibariyle her gün 1'e yükselecek. Yeni uçuş saatleri GZP-Ankara için 05.55, Ankara-GZP için ise 23.50 olacak.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 18:08